11. April 2018, 22:56 Uhr Champions League Juventus scheitert tragisch

Juventus Turin verpasst gegen Real Madrid das Halbfinale in der Champions League.

Bis kurz vor Schluss führt Juventus mit 3:0 - doch ein Elfmeter von Cristiano Ronaldo rettet Real.

Real Madrid hat nur mit größter Mühe zum achten Mal hintereinander das Halbfinale der Fußball-Champions-League erreicht. Das Team von Weltmeister Toni Kroos unterlag am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin mit 1:3 (0:2) und musste im heimischen Bernabeu-Stadion lange zittern, ehe nach dem 3:0 im Hinspiel der Einzug in die Runde der letzten Vier feststand. Das Weiterkommen sicherte Cristiano Ronaldo per Foulelfmeter erst in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Torhüter Gianluigi Buffon hatte zuvor die Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung gesehen. Doppelter Torschütze für Juventus war der frühere Bayern-Stürmer Mario Mandzukic, der in der 2. und 37. Minute per Kopf traf, das zwischenzeitliche 3:0 der Turiner erzielte Blaise Matuidi nach einen Fehler von Real-Keeper Keylor Navas (61.).

Vor 81 044 Zuschauern legten die Gäste offensiv los. Bereits der erste gute Angriff führte zum Erfolg. Nach einer präzisen Flanke von Khedira war Mandzukic per Kopf zur Stelle. Für den Kroaten war es der dritte Treffer im laufenden Wettbewerb.

Der vierte hätte schon nach einer Viertelstunde folgen können, der ehemalige Münchner und Wolfsburger scheiterte aber an Navas. Der Nationalkeeper von Costa Rica parierte in Durchgang eins auch gegen Gonzalo Higuain. Acht Minuten später sah er beim zweiten Gegentreffer allerdings nicht gut aus, ehe er bei Gegentor Nummer drei kräftig mithalf.

Real konnte durch Ronaldo, der im Hinspiel unter anderem mit einem spektakulären Fallrückzieher zum 2:0 getroffen hatte, Isco und Gareth Bale in einer temporeichen Partie zwar auch die ein oder andere Möglichkeit verzeichnen, so richtig gefährlich wurde es für Juve-Ikone Gianluigi Buffon zunächst aber nicht. Für den Torhüter, der in der 34. Minute gegen Isco den Ausgleich verhinderte, war es mit ziemlicher Sicherheit der letzte internationale Auftritt.

In Durchgang zwei belohnte sich Juventus mit dem 3:0. Doch dann kam der Elfmeter. Und Real durfte doch noch jubeln.