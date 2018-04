11. April 2018, 09:15 Uhr Champions League "Der Niedergang des Barça-Imperiums"

AS Rom wirft Barcelona mit 3:0 aus der Champions League. Die italienischen Zeitungen bejubeln eine "verrückte Nacht". Die Katalanen müssen Spott ertragen. Die Pressestimmen.

Nach dem überraschenden 3:0-Sieg im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals ist die italienische Presse von AS Rom begeistert. Der FC Barcelona ist dagegen raus - und wird von den spanischen Zeitungen harsch kritisiert.

Marca: "Der Niedergang des Barça-Imperiums. Möglicherweise die lächerlichste Blamage Barças in der Champions-League-Geschichte. Luis Suarez, Semedo, Umtiti und Alba waren als Touristen unterwegs. Eine unglaubliche und verdiente Aufholjagd Roms. Wer im Wettbüro auf die Roma gesetzt hat, ist jetzt reich."

AS: "Historische Klatsche für Barça. Ein kaiserliches Fiasko. Das schlechteste Barça der Saison wird von der Roma weggefegt. Ohne Persönlichkeit, ohne Spielwitz, ohne Messi und ohne Argumente. AS Rom holt Barcelona vom hohen Ross runter. Barça wurde von einer Büffelherde überrannt."

Sport: "Barça bricht in Rom zusammen. Historische Blamage. Barcelona wird von AS Rom erniedrigt. Nicht einmal Messi konnte es geradebiegen. Die Leistung Barças war einfach beschämend. Sie haben gespielt wie eine kleine Mannschaft. Barça kann sich bei ter Stegen bedanken, dass es am Ende nur drei Gegentore waren."

El Mundo Deportivo: "Historisches Debakel von Barça in Rom. Das Olympiastadion von Rom wurde zur Hölle für Barcelona. Einen solchen Vorteil nach dem 4:1 im Hinspiel kann man nicht so in die Tonne kloppen. Diesmal konnten die Barça-Spieler mit ihrem besten Freund, dem Ball, nichts anfangen."

"Seit 35 Jahren auf eine solche Nacht gewartet"

Gazzetta dello Sport: "Roma, die verrückte Nacht im Olimpico. Eine wundervolle Nacht. Die ganze Stadt spielt verrückt. Barça 3:0 vernichtet. Barcelona wird durch Tore von Dzeko, De Rossi und Manolas ausgelöscht. Das Comeback ist perfekt: Es ist das Halbfinale. Die Welt der Giallorossi hat seit 35 Jahren auf eine solche Nacht gewartet."

Corriere dello Sport: "Fabelhaftes Rom. Der Mannschaft von Di Francesco gelingt ein schallendes Comeback, indem sie Messis Barcelona mit 3:0 schlägt. Am Ende eines unglaublichen, einzigartigen und speziellen Spiels feiern Dzeko und seine Gefährten einen verrückten Sieg."

Tuttosport: "Unglaublich, undenkbar, gegen alle Prognosen. Die Roma steht im Halbfinale der Champions League. Barcelona fällt unter den Schlägen von Dzeko, De Rossi und Manolas. Die letzten Minuten sind nur noch Herzrasen, aber nach 94 Minuten feiern die Giallorossi."