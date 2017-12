5. Dezember 2017, 23:08 Uhr Champions League Bayern erfüllt Heynckes' Versprechen









Der FC Bayern München gewinnt das letzte Spiel in der Champions-League-Gruppenphase 3:1 (2:0) gegen Paris Saint-Germain.

Die Münchner stehen als Gruppenzweiter im Achtelfinale.

Von Claudio Catuogno

Unrealistisch! Illusorisch! Vermessen! Kein Wort war Jupp Heynckes zu absolut vor diesem Wiedersehen mit Paris Saint-Germain, um klarzumachen, dass es an diesem Abend um eines ganz sicher nicht gehen würde: um den Gruppensieg. Mit vier Toren Abstand gegen Neymar, Mbappé und Co. gewinnen - wie bitte sollte das möglich sein? Das wäre aber nötig gewesen nach jenem 0:3 im Hinspiel Ende September, das noch in der darauffolgenden Nacht den Trainer Carlo Ancelotti den Job gekostet hatte.

Schon vor mehr als einer Woche hatte Heynckes deshalb damit begonnen, seinen Spielern aufzuzeigen, worum es tatsächlich gehen würde in diesem Spiel. Ums "Prestige". Darum, "ein Zeichen zu setzen", eine subtile Botschaft zu senden an all die anderen Topklubs in Europa: Übrigens, ihr dürft euch gerne wieder fürchten vor dem FC Bayern. Fürs Achtelfinale qualifiziert war man ja bereits. "Nicht 4:0 im Kopf haben", hatte Heynckes seinen Spielern also gesagt. "1:0 im Kopf haben."

Aber nun waren halt erst sieben Minuten gespielt am Dienstagabend in der Münchner Arena, und zum ersten Mal lag der Ball im Tor der Franzosen. Das kam so: Franck Ribéry hatte James Rodríguez bedient, der hatte beinahe von der Torauslinie in den Strafraum geflankt. Von Kingsley Comans Kopf sprang der Ball weiter zu Robert Lewandowski, dem Mittelstürmer. Und der schoss aus der Drehung, Tor für die Bayern. Die Gäste wollten eine Abseitsstellung geltend machen, aber das blieb vergeblich. Das 1:0 hatte es also aus dem Köpfen auf den Rasen geschafft, in der 8. Minute - sollte man jetzt vielleicht doch anfangen, von mehr zu träumen?

Das Illusorische wäre nicht mehr illusorisch

Sprung in die 37. Minute: Wieder führt Franck Ribéry auf der linken Seite den Ball am Fuß, wieder gibt er ihn weiter an James, wieder zaubert der Zugang von Real Madrid eine passgenaue Flanke aus seinem Fußgelenk, diesmal nickt der heranstürmende Corentin Tolisso sie am Pariser Keeper Alphonse Areola vorbei ins Netz. 2:0. Im Kopf und auf dem Platz.

Jetzt noch mal so eine Halbzeit, und das Illusorische wäre nicht mehr illusorisch, das Vermessene nicht mehr vermessen.

Es kam anders. Es kam nämlich so, dass in der 51. Minute Edinson Cavani den Ball geschickt auf den Kopf von Kylian Mbappé lupfte, der erzielte den Anschlusstreffer für Paris. Tolisso sollte später noch auf 3:1 erhöhen. Enttäuscht war hinterher niemand. Schon gar nicht, wenn man dieses 3:1 jenem verstörenden 0:3 vom September gegenüberstellt.