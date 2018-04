4. April 2018, 09:41 Uhr Champions League Bayern besteht den Charaktertest

Beim 2:1-Sieg des FC Bayern in Sevilla zeigt Franck Ribéry, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann.

Der Franzose spielt dieser Tage auch um einen neuen Vertrag.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Champions League.

Von Jonas Beckenkamp , Sevilla

Der alte Trick: Handy ans Ohr und so tun, als wäre die Mama oder die Ehefrau dran. Franck Ribéry beherrscht natürlich auch den Klassiker der Gesprächsvermeidung mit den Reportern. Im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán hatten sie schon begonnen, frisch durchzuwischen, als Bayerns Franzose zum Bus schlurfte. Er war einer der letzten Münchner, der nach dem 2:1 (1:1) beim FC Sevilla im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals diese Betonschüssel aus einer anderen Fußballzeit verließ. Mit 35 Jahren hatte der ewige Ribéry mit den Bayern noch einmal einen dieser Abende erlebt, für die man gerne durch halb Europa reist.

Es war ein Ribéry-Abend, den er in aller Verschmitztheit genoss. Und es war ein Abend, der bestätigte, was diese Bayern zu leisten imstande sind, wenn sie gepiekt werden. Der FC Sevilla hatte sich als widerspenstiger, fußballerisch eigenständiger Gegner erwiesen. Dieses Team aus Sprintern, Feinfüßen und Wandschränken in der Zentrale hatte die Münchner mehr gepiesackt als fast alle Bundesliga-Teams in den vergangenen Monaten. Und die Bayern vor eine Charakterfrage gestellt: Entweder nach einer verkorksten ersten Hälfte Richtung Ausscheiden taumeln - oder aufrappeln und Haltung zeigen. Letzteres trat ein.

So lief Heynckes' Halbzeitansprache

"Die erste Halbzeit geht an Sevilla", folgerte Trainer Jupp Heynckes, "da haben sie gezeigt, dass sie nicht umsonst im Viertelfinale stehen." Tatsächlich hatten die 40.635 Zuschauer, die einen Höllenlärm veranstalteten, eine Partie gesehen, in die die Bayern eher hineingestolpert waren. Zehn Minuten konnten sie sich das Würgepressing der Spanier einigermaßen vom Leib halten, dann passierte das, was Heynckes so zusammenfasste: "Zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, im Mittelfeld nicht geordnet". Er habe in der Pause "deutliche Worte gebraucht", um seine Spieler richtig einzustellen.

Zuvor waren beispielsweise Javi Martínez und Juan Bernat bei einer Flanke von Sevillas Escudero zum Münchner Dauer-Quälgeist Pablo Sarabia so schlecht positioniert, dass das 0:1 (32. Minute) fast zwangsläufig fiel. "Zu kompliziert" habe man gespielt, fand Torwart Sven Ulreich, während Thomas Müller sein Diplomatendeutsch auspackte und befand: Man habe "zielstrebiges Spiel vermissen lassen".

Er hätte auch sagen können: Ein bisschen lätschert war's halt, was insbesondere die Kollegen Bernat, Martínez, Vidal und Thiago da veranstalteten. Ausgerechnet die von Heynckes aufgebotene spanischsprachige Achse wirkte beeindruckt - dabei sollten sie doch nur eines hinkriegen: Den Ball kontrollieren und Sevilla somit das Gaspedal entreißen.

Das ging schief, aber die Bayern hatten immerhin eine Portion Trotz aufzubieten. Mancher mag es auch Dusel nennen, der Effekt war jedenfalls gewaltig: Im Getümmel riss plötzlich Ribéry das Geschehen an sich. Er dribbelte, er wackelte und dann spielte er diesen einen scharfen Pass ins Zentrum, den Jesus Navas ins eigene Tor stolperte (37.). Das 1:1 fiel den Münchnern in die Hände, wie einem Verurteilten ein plötzlicher Freispruch. Der geschenkte Zwischenstand demobilisierte das Gebrüll auf den Rängen, während die vormaligen Wackel-Bayern plötzlich wie ein herkömmlicher FC Bayern auftraten. Nach dem Motto: Uns doch wurscht, was hier war. Jetzt spielen wir nach unseren Regeln.