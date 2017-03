8. März 2017, 22:38 Uhr Champions League Aubameyang schießt BVB ins Viertelfinale









Feedback

Anzeige

Borussia Dortmund gewinnt 4:0 gegen Benfica Lissabon und steht damit im Viertelfinale der Champions League.

Pierre-Emerick Aubameyang macht alleine drei Tore.

Tabelle und Ergebnisse der Champions League finden Sie hier.

Mit einem überragenden Pierre-Emerick Aubameyang und dem Geist von 1963 ist Borussia Dortmund ins Viertelfinale der Champions League gestürmt. Der unbändig leidenschaftliche BVB drehte im Achtelfinale gegen Benfica Lissabon durch ein 4:0 (1:0) das 0:1 aus dem Hinspiel, er stieß somit nach drei Jahren verdient wieder in die Elite der besten Acht Europas vor.Türöffner war am Mittwochabend Aubameyangs Dreierpack (4./61./85.), zudem traf Christian Pulisic (59.) für den deutschen Vize-Meister. Am 17. März (12.00 Uhr) wird der Borussia in Nyon der Viertelfinalgegner zugelost - es könnten beispielsweise der deutsche Rekordmeister Bayern München oder Real Madrid werden. Die Viertelfinals werden am 11./12. bzw. 18./19. April gespielt.

In Kürze mehr auf Süddeutsche.de.