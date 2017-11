18. November 2017, 10:34 Uhr BVB-Krise Nun sogar mit Slapstick









Zum ersten Mal seit acht Jahren verliert der BVB gegen den VfB Stuttgart - und schlittert noch tiefer in die Krise.

Die BVB-Verantwortlichen sind zunehmend genervt, doch eine Lösung finden sie nicht.

Von Matthias Schmid , Stuttgart

Hannes Wolf stand regungslos im Mittelkreis. Der VfB-Trainer beobachtete aus sicherer Entfernung das Treiben seiner Spieler vor der Cannstatter Kurve. Die Fans feierten nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund am Freitagabend ausgelassen, Wolf dagegen zeigte keine Emotionen. Wie eine Statue stand er da. Was hinter seinem Rücken passierte, konnte Wolf nur hören. Er hörte Pfiffe für die Dortmunder Spieler, als sie sich dem eigenen Fanblock näherten. Wolf arbeitete sieben Jahre für den BVB als Jugendtrainer. Der Klub ist seine erste Liebe, er gewann mit den Junioren drei deutsche Meisterschaften, nun hat er seine erste Liebe in ernste Turbulenzen gestürzt. Die Dortmunder warten in der Bundesliga nun seit fünf Spielen auf einen Sieg. "Ich habe null Schadenfreude für den BVB", sagte Wolf hinterher, "ich freue mich nur für meine Mannschaft.

Die Partie gegen den clever und energisch verteidigenden VfB war ein Spiel, das die Dortmunder nicht so einfach aus ihren Köpfen kriegen werden, es wird ihnen noch eine Weile nachhängen. Vor allem das erste Gegentor passte zu den trostlosen und erfolglosen Wochen, die der BVB durchlebt, nachdem er die Bundesliga zunächst mit erfrischendem und begeistertem Offensivfußball aufgemischt und die Tabelle sogar mit fünf Punkten vor dem FC Bayern angeführt hatte. Doch diese bunte, schöne Welt liegt in etwa so lange zurück wie das schwarz-weiß-Fernsehen. War da wirklich ein 6:1 gegen Gladbach?

"Wir müssen den Karren nun selber aus dem Dreck holen"

Danach folgte der Absturz, nun herrscht Tristesse, und niemand weiß so recht, wie sie "aus der nicht gerade großartigen Situation", wie es Mario Götze euphemistisch umschrieb, wieder herauskommen wollen. "Wir müssen den Karren nun selber aus dem Dreck holen und als Mannschaft zusammenstehen", sagte zum Beispiel BVB-Kapitän Marcel Schmelzer und fügte hinzu: "Wir wollten alles hinter uns lassen, neu anfangen."

Doch dann mussten sie in der dritten Minute ein Gegentor hinnehmen, das er als "Slapstick-Ding" bezeichnete. Es war ein Tor, "das fast lächerlich ist", wie BVB-Trainer Peter Bosz anmerkte. Marc Bartra spielte ein Ball in der eigenen Hälfte zu Torwart Roman Bürki. Er hatte so einen Rückpass schon Tausendmal gespielt, aber diesmal misslang er, weil der Schweizer aus seinem Tor eilte und den Ball so nur mit dem Schienbein traf. Das sah ziemlich komisch aus, unbeholfen, weil VfB-Stürmer Chadrac Akolo sich den Ball schnappte und ihn ins leere Tor schob.

"Wir haben danach aber guten Fußball gespielt", sagte Bosz. Das stimmte sogar, die Dortmunder ließen sich von dem Gegentor nicht beeindrucken, sie kombinierten, mit viel Drang nach vorne. Nur beim letzten Pass im Strafraum schlampten sie. "Die Reaktion war da, das Ergebnis nicht", fand Bosz hinterher, "das war enttäuschend". Erst Sekunden vor der Halbzeitpause gelang den Gästen durch Maximilian Philipp der Ausgleich, nachdem André Schürrle mit einem Hand-Elfmeter zuvor an Ron-Robert Zieler gescheitert war. Doch die zweite Hälfte begann wie die erste, mit einem frühen Gegentor, Josip Brekalo tunnelte Bürki. "Du machst den Ausgleich, du nimmst dir in der Pause so viel vor und dann bekommst du wieder so einen Schlag", haderte Schmelzer. Es sind einfach zu viele Schläge in letzter Zeit, die die BVB-Fußballer hinnehmen müssen.