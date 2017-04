19. April 2017, 23:20 Uhr BVB Dortmund schließt mit der Champions League ab









Der BVB verliert das Rückspiel bei AS Monaco 1:3 und scheidet aus der Champions League aus.

Vor dem Anpfiff erlebt das Team schwierige Momente im Teambus.

Die Sitzschalen im "Stade Louis II" in Monte Carlo sind immer gelb. Es handelte sich bei der Farbwahl also um keine Verbrüderungsaktion für die eine Woche zuvor vom Sprengstoffanschlag schockierten Fußballer von Borussia Dortmund. Dass der AS Monaco kurz vor dem Rückspiel am Mittwochabend jedoch eigens die BVB-Hymne "You'll never walk alone" einspielte, war ein großes Zeichen der Solidarität. Die Spieler wirkten auch bei der herzlichen Begrüßung im Kabinengang vereint. Es herrschte Harmonie - bis der Anpfiff durchs Stadion schrillte.

Danach kannten die Gastgeber keine Freunde mehr. Nach zweieinhalb Minuten brachte Kylian Mpabbé die Monegassen in Führung. In der 17. Minute traf Radamel Falcao per Kopf zum 2:0. Dortmund hätte nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel zwar ohnehin drei Tore benötigt, aber auch die brachte der BVB nach dem ernüchternden Spielbeginn nicht mehr zusammen. Bei einem Treffer von Marco Reus unterlagen sie Monaco am Ende 1:3 (0:2), werden aber nicht allzu lange darüber grübeln können. Am Samstagabend spielen sie in Mönchengladbach schon wieder um Bundesliga-Punkte und nächsten Mittwoch in München um den Einzug ins Pokalfinale.

Ein 50. Champions-League-Sieg hätte dem BVB im 100. Champions-League-Spiel den Einzug ins Halbfinale bescheren können. Doch Jubiläumsanlässe helfen im Fußball selten. Nach Bayern München am Dienstag ist am Mittwoch auch Dortmund im Viertelfinale ausgeschieden. Keine deutsches Team im Halbfinale der Königsklasse - das gab es zuletzt 2009. In Monaco hingegen steht erstmals seit 2010 wieder ein französisches Team im Halbfinale. Damals gelang dies Olympique Lyon.

Durm muss nach 26 Minuten gehen

Vor dem Spiel hatte sich die Abfahrt der Dortmunder ins Stadion verzögert, weil die örtliche Polizei-Eskorte nicht gleich bereit stand. So saßen die Dortmunder eine Viertelstunde im wartenden Bus und harrten ungeduldig der Dinge. Im Bus fühlen sie sich seit dem Anschlag aber nicht mehr wohl. Dass der Spielbeginn trotzdem bloß um fünf Minuten verschoben wurde, missfiel Trainer Thomas Tuchel. Erfreulicher geriet nach Ankunft im Stadion eine Begegnung in der Kabine: Marc Bartra, der einzige beim Anschlag körperlich verletzte Spieler, der am Samstag aus dem Krankenhaus entlassen worden war, war seinen Teamkollegen nach Monaco hinterhergereist.

Obwohl die Dortmunder ihr Bundesligaspiel am Samstag gegen Frankfurt mit 3:1 gewonnen hatten, änderte Tuchel seine Startelf auf drei Positionen. Den Innenverteidiger Sven Bender ersetzte er durch Matthias Ginter, den Linksverteidiger Marcel Schmelzer durch Raphael Guerreiro und den Rechtsangreifer Christian Pulisic durch Erik Durm.

Seit dem Attentat war der Franzose Ousmane Dembélé kein Startspieler mehr. "Ous wirkt mental angeschlagen", hatte Tuchel vor dem Spiel gesagt. Doch diesmal lag der Trainer mit seiner 3-4-3-Formation falsch. Er korrigierte sie bald. Nach 26 Minuten, da stand es bereits 0:2, wechselte er Dembélé für Durm ein und formierte das Team zu einem 4-2-3-1 um.