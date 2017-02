27. Februar 2017, 16:23 Uhr Bundesliga Mario Götze fällt mit Stoffwechselstörung aus









Mario Götze wird dem BVB wegen einer Stoffwechselstörung fehlen. Wie lange der Nationalspieler ausfällt, ist noch unklar.

Bereits seit einigen Wochen fällt Götze wegen muskulärer Beschwerden aus.

Borussia Dortmund spielt am Dienstag im DFB-Pokal gegen die Sportfreunde Lotte.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss auf unbestimmte Zeit auf Mittelfeldspieler Mario Götze (24) verzichten. Wie der BVB am Montag mitteilte, wurde bei dem Weltmeister bei einer internistischen Untersuchung eine Stoffwechselstörung festgestellt. Dieser Befund beim Siegtorschützen des WM-Endspiels 2014 mache es "zwingend notwendig", ihn "zunächst aus dem Trainingsbetrieb zu nehmen".

"Ich befinde mich gerade in Behandlung und setze alles daran, so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen und meiner Mannschaft dabei helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", sagte Götze. Der Nationalspieler hatte zuletzt immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen und fällt deshalb bereits seit drei Wochen aus.

"Wir sind froh, dass wir nun die Gründe für Marios Beschwerden kennen und überzeugt davon, dass er uns nach vollständiger Genesung mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten zusätzliche Qualität verleihen wird", betonte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc und merkte an: "Von uns allen beim BVB bekommt Mario auf diesem Weg volle Rückendeckung und die maximale Unterstützung!"

Die mit viel Hoffnungen auf mehr Einsatzzeiten verbundene Rückkehr vom FC Bayern zum Revierclub hat sich für Götze bisher noch nicht bezahlt gemacht. In bisher 22 Bundesligasspielen stand er nur neun Mal in der Startelf, zweimal wurde er eingewechselt. In der Saison-Vorbereitung warf ihn eine Muskelverhärtung zurück. Im Dezember klagte Götze über Knieprobleme, zuletzt über Beschwerden im Adduktorenbereich. Sein vorerst letztes Spiel für den BVB bestritt er am 29. Januar gegen Mainz, als er in der 66. Minute eingewechselt wurde.