16. Oktober 2017, 12:50 Uhr Bundesliga Leipzig meldet sich zum Dreikampf









Feedback

RB Leipzig landet mit fast jedem Neuzugang einen Treffer und entwickelt sein Spielsystem eindrucksvoll weiter. Spätestens mit dem Sieg beim BVB ist das Team Meister-Kandidat.

Kommentar von Martin Schneider

Den Namen Kylian Mbappé hat man ja mittlerweile das ein oder andere Mal gelesen. Zur Erinnerung: Das ist dieser 18-jährige Kicker, der in der Geschwindigkeit eines Road Runners über den Platz flitzt und den sich Paris Saint-Germain offiziell vom AS Monaco ausgeliehen hat (ihn aber im nächsten Jahr für geschätzte 180 Millionen Euro kaufen wird; eine Verabredung, um diverse Finanz-Regelungen der Uefa auszutricksen). Dieser Mbappé, der in der Champions League vor kurzem dem FC Bayern davonflitzte, wäre 2015 fast bei RB Leipzig gelandet. Es scheiterte daran, dass er gerne Ralf Rangnick als Trainer gehabt hätte, der ihm das aber nicht garantieren konnte.

Leipzig hat dann zwei Jahre später einen Spieler verpflichtet, der laut einer Jury-Entscheidung sogar besser ist als Kylian Mbappé. Der Franzose Jean-Kévin Augustin wurde bei der U19-Europameisterschaft 2016 nicht nur Torschützenkönig, sondern auch zum besten Spieler des Turniers gewählt - vor Mbappé. Diesen Augustin holte der Sportdirektor Rangnick also im Sommer nach Leipzig, wo er am Wochenende mit seinem Elfmeter-Tor wesentlich dazu beitrug, Tabellenführer Borussia Dortmund zum ersten Mal seit 41 Spielen im eigenen Stadion zu schlagen.

Eher Action-Kino als Fußball

Der 3:2-Sieg der Leipziger in diesem Spiel, das ja eher Action-Kino als Fußball war, bewies zwei Dinge. Erstens: RB Leipzig meldet sich nun offiziell zum Dreikampf um die Meisterschaft an. Und zweitens: Das liegt vor allem an Transfers wie dem von Augustin.

Noch vor der Saison war es gar nicht so klar, ob die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl wieder selbstverständlich gegen die zwei Branchengrößen Bayern und Dortmund in den Kampf um die vorderen Plätze einsteigen kann. Gegen Ende der vergangenen Saison schwächelte das Team (Leipzig holte in der Rückrundentabelle einen Punkt weniger als Werder Bremen) und dieses Jahr kommt ja noch die Champions League dazu. Das Leipziger Spielsystem ist bekannt und kraftaufwendig, die Europapokal-Partien unter der Woche auf höchstem Niveau werden das Team weiter auslaugen, beides zusammen kostet Punkte in der Bundesliga - das waren Thesen, die auch in Expertenrunden ihre Zustimmung fanden. Und prompt verlor Leipzig das erste Bundesligaspiel auf Schalke.