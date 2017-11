25. November 2017, 17:44 Uhr Bundesliga Leipzig hüpft wieder auf Rang zwei









RB Leipzig gewinnt gegen Bremen mit 2:0 und ist wieder ärgster Bayern-Verfolger.

Maximilian Arnold fliegt in der siebten Minute vom Platz, Wolfsburg verliert gegen Augsburg.

Der kurzzeitige Höhenflug von Werder Bremen wurde von den Leipzigern gestoppt. Nur vier Tage nach der Champions-League-Gala in Monaco feierte RB Leipzig am Samstag einen schwer erkämpften 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die starke Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt. Bremen bleibt auswärts sieglos, Leipzig als neuer Tabellen-Zweiter daheim weiter unbezwungen. Die Treffer für die Sachsen erzielten vor 40 172 Zuschauern in der Red Bull Arena Naby Keita (34.) und Bernardo (87.).

Der VfL Wolfsburg hat nach einer umstrittenen Roten Karte nach Videobeweis gegen Maximilian Arnold seine erste Niederlage unter Trainer Martin Schmidt hinnehmen müssen. Die Niedersachsen verloren ihr zehntes Pflichtspiel unter dem Schweizer trotz großen Kampfes 1:2 (1:0) beim FC Augsburg. Nach dem Platzverweis gegen Arnold (11., Notbremse) brachte Daniel Didavi die Wölfe unter gütiger Mithilfe von Augsburgs Torhüter Marwin Hitz in Führung (40.). Doch Michael Gregoritsch (51.) und Alfred Finnbogason (78.) drehten die Partie zugunsten des FCA, der zuvor nur eines von sieben Spielen gewonnen hatte.

Die Szene des Spiels ereignete sich in der siebten Minute: Finnbogason strebte dem Wolfsburger Tor zu, als er nach einer leichten Berührung von Arnold zu Fall kam. Für Stieler war klar: Keine Notbremse, Gelbe Karte. Doch Videoassistent Tobias Welz sah das anders, schaltete sich sofort ein - was er darf, wenn aus seiner Sicht eine klare Fehlentscheidung vorliegt.Nach kurzer Beratung sah sich Stieler das Foul am Spielfeldrand auf einem Bildschirm noch einmal an - und zeigte dem verdutzten Arnold Rot.

Leverkusen klettert auf Rang sechs

Bayer Leverkusen hat seine Aufholjagd in der Bundesliga fortgesetzt und Eintracht Frankfurt die erste Niederlage nach sechs Spielen zugefügt. Dank eines Treffers von Kevin Volland (76. Minute) feierte die seit nunmehr acht Spielen ungeschlagene Werkself am Samstag vor 50 000 Zuschauern einen 1:0 (0:0)-Sieg und kletterte in der Tabelle mit 20 Punkten zumindest vorübergehend auf Rang sechs.

Der SC Freiburg hat ein Lebenszeichen im Abstiegskampf der Bundesliga von sich gegeben. Die Breisgauer setzten sich am 13. Spieltag gegen den FSV Mainz 05 mit 2:1 (0:0) durch. Es war der erste Dreier für den Sport-Club nach fünf Partien ohne Sieg. Nils Petersen (51.) und Florian Kath (90.+1) trafen für Freiburg, Emil Berggreen (90.+2) für Mainz.