Der BVB gewinnt in der Bundesliga 6:1 gegen Borussia Mönchengladbach.

Die Tore erzielen zwei Mal Maximilian Philipp, drei Mal Pierre-Emerick Aubameyang und Julian Weigl. Lars Stindl trifft für Gladbach.

Bester Angriff, beste Abwehr - und drei Punkte Vorpsrung auf den FC Bayern: Mit dem 6:1 (3:0) gegen Borussia Mönchengladbach festigt Borussia Dortmund die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga, das Team von Peter Bosz feierte eine berauschende Generalprobe für das Champions-League-Duell am Dienstag gegen Real Madrid. Dank der Treffer von Maximilian Philipp (28./38.) und Pierre-Emerick Aubameyang (45./49./62.) sowie Julian Weigl (79.) blieb der BVB am Samstag auch im 41. Heimspiel in Serie ungeschlagen.

Dagegen verloren die Gladbacher nach der zweiten Saisonniederlage vorerst den Anschluss an die internationalen Plätze. Im 91. Ligaduell mit der anderen Borussia blieben sie den Nachweis einer Spitzenmannschaft schuldig. Immerhin gelang es Lars Stindl (66.) mit seinem Treffer zum 1:5, die Dortmunder Abwehr erstmals in dieser Saison nach 515 Minuten zu überwinden.

Im fünften Spiel in den vergangenen 15 Tagen setzte BVB-Coach Bosz auf Rotation. Im Vergleich zum Duell mit Hamburg (3:0) baute der Niederländer die Startelf auf fünf Positionen um. So feierten die zuletzt verletzten Mario Götze und Jeremy Toljan ihr Comeback. Dagegen nahmen die Gladbacher im Vergleich zum Spiel gegen Stuttgart (2:0) nur einen Wechsel vor. Selbst der angeschlagene Weltmeister Christoph Kramer war dabei; er lief wegen eines Nasenbeinbruchs mit einer Gesichtsmaske auf.

Aubameyang zieht an Lewandowski vorbei

Trotz der vielen personellen Änderung und der zurückliegenden Terminhatz übernahm der BVB von Beginn an die Regie. Dennoch kamen die defensiven Gäste zur ersten Chance, als Thorgan Hazard am Ende eines Konters mit einem Schuss aus 15 Metern an BVB-Keeper Roman Bürki scheiterte.

Doch mit zunehmender Spielzeit spielte Dortmund auf. Bei zwei guten Chancen von Pierre-Emerick Aubameyang binnen zwei Minuten (25./26.) deutete der BVB erstmals Torgefahr an. Im dritten Anlauf wurde das dominante Spiel dann doch belohnt. Ein sehenswerter Pass in die Tiefe von Julian Weigl, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, ebnete den Weg zur Führung. Nach Flanke von Aubameyang erzielte Neuzugang Philipp mit einem Volleyschuss seinen bereits dritten Saisontreffer.

Dieses Tor hob den Unterhaltungswert der Partie beträchtlich. Allein das Duo Philipp/Aubameyang brachte die Gladbacher Deckung gehörig ins Wanken. Das 2:0 durch Philipp nach Zuspiel von Toljan und das 3:0 durch Aubameyang nach Vorarbeit von Philipp sorgten schon vor der Pause für die Entscheidung. Zumal bei den Gästen zwei Chancen von Stindl (41.) und Hazard (43.) ungenutzt blieben.

Zwei weitere Treffer von Aubameyang, der damit um ein Tor am bisher in der Torjägerliste führenden Robert Lewandowski (7) vorbeizog, und Weigls erster Bundesliga-Treffer rundeten die Gala des BVB ab.