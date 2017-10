27. Oktober 2017, 23:39 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt kann in Mainz wieder nicht gewinnen









Feedback

Eintracht Frankfurt und FSV Mainz 05 trennen sich in Mainz 1:1 (1:0).

Frankfurt ging durch ein Eigentor durch den Mainzer Stefan Bell in Führung, später sorgte Suat Serdar für den Ausgleich.

Tabelle und alle Ergebnisse der Bundesliga finden Sie hier.

Auch beim vierzehnten Versuch in der Fußball-Bundesliga konnte Eintracht Frankfurt erneut nicht gegen FSV Mainz 05 gewinnen. Mit einem 1:1 (1:0) verpasste das Team von Niko Kovac damit den vorübergehenden Sprung vom siebten auf den vierten Platz der Tabelle. Frankfurt ist seit vier Spielen ungeschlagen. Die Mainzer steigen nach dem Unentschieden auf den elften Platz auf.

Zunächst ging bei dem Spiel in der Opel-Arena in Mainz Konkurrent Frankfurt in Führung, durch ein Eigentor von Stefan Bell in der 37. Minute. Eigentlich wollte der Mainzer Verteidiger Daniel Brosinski den Ball nur noch ins Toraus rollen lassen. Doch der 29-Jährige verschätzte sich, sodass Marius Wolf noch mit dem Ball Richtung Tor laufen konnte. Seinen Schuss spielte FSV-Kapitän Stefan Bell dann versehentlich ins eigene Tor.

Der eingewechselte Suat Serdar (71.) sorgte für den Ausgleich und rettete die starke Heimbilanz der Mainzer gegen die Eintracht. Vor etwa 33 000 Zuschauern bestimmten die Gastgeber die Anfangsviertelstunde. Mit schnellen, direkten Pässen spielte der bislang heimstarke FSV zum gegnerischen Tor. Vor allem Daniel Brosinski und Pablo De Blasis auf der linken Seite stellten die Eintracht-Abwehr vor Probleme.

Kapitän David Abraham spielte einen Kopfball nach einer Ecke über das Mainzer Tor (24.). In dem stand erstmals Robin Zentner, der einen Tag vor seinem 23. Geburtstag sein Bundesliga-Debüt feierte. Stammtorwart Rene Adler hatte im Pokal eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten. Der frühere Nationaltorhüter fällt drei Monate aus. Dafür wurde der zuletzt verletzte Innenverteidiger Abdou Diallo rechtzeitig fit.

Auch nach der Halbzeitpause spielten die Gäste zielstrebiger. Ante Rebic wurde früh von Zentner gestoppt (48.). Im Anschluss wurde die Partie hitziger, Schiedsrichter Sascha Stegemann musste des Öfteren eingreifen. Eine Gelbe Karte gab es für Jetro Willems (88.) und David Abraham (60.).

"Am Ende ist der Punkt gerecht. Wir haben das in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut gemacht, aber wir waren dann manchmal nicht entschlossen genug", sagte Marius Wolf von Eintracht beim TV-Sender Sky. Auch der Mainzer Stefan Bell ist zufrieden: "Das 1:1 ist leistungsgerecht. Es ist ein gutes Gefühl, dass wir zu Hause wieder gepunktet haben."

Trainer Sandro Schwarz vom FSV Mainz 05 sagte, man könne mit dem Ergebnis leben: "Aber wir wussten, dass es ein Abnutzungskampf wird. In der ersten Halbzeit waren wir eigentlich gut im Spiel. Das Gegentor fällt nach einer Fehlerkette. In der zweiten Halbzeit waren wir aktiver. Am Ende hätten wir die ein oder andere Situation mehr erzwingen können." Trainer Niko Kovac von Eintracht Frankfurt sprach von einem ausgeglichenen Spiel. "In der zweiten Halbzeit war Mainz die dominante Mannschaft, in der ersten haben wir es ordentlich gemacht. Das Ergebnis geht in Ordnung."