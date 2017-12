2. Dezember 2017, 19:59 Uhr Bundesliga Dortmund verliert Punkte und Spieler

Hat sich schwer am Knie verletzt: Dortmunds Maximilian Philipp.









Der BVB kann das siebte Bundesliga-Spiel in Serie nicht gewinnen.

Das Team von Peter Bosz spielt gegen Leverkusen lange in Überzahl, schafft aber nur ein 1:1. Zwei Spieler verletzten sich schwer.

Von Ulrich Hartmann, Leverkusen

Zwei personelle Verluste bei nur einem gewonnenen Punkt haben den seit Wochen um bessere Laune kämpfenden Peter Bosz am Samstag nicht erfreut. Wenn der Trainer von Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch im Champions-League-Spiel bei Real Madrid und am Samstag darauf gegen Werder Bremen weiter um seinen Job kämpft, wird er ziemlich sicher auf seinen Angreifer Maximilian Philipp und wahrscheinlich auch auf seinen Mittelfeldspieler Gonzalo Castro verzichten müssen. Beide haben sich im Gastspiel bei Bayer Leverkusen verletzt.

Ein aus dem Foul an Castro in der 41. Minute resultierender Leverkusener Platzverweis gegen Wendell sowie eine 49-minütige Überzahl haben die in nunmehr sieben Bundesliga-Spielen sieglosen Dortmunder beim 1:1 (0:1) nicht zu einem Sieg nutzen können.

Nur ein Placebo für den BVB

"Schlimm" fand Bosz "unsere beiden seriösen Verletzungen" und will im Training am Sonntag zunächst mal herausfinden, wer in Madrid überhaupt Tore schießen könnte. Für Bosz ist klar: "Wir brauchen einen Sieg für die Wende."

Am Samstag traf eine resignierte Reisegruppe aus Dortmund ein in einem Bus, wie sie etwa im Städtchen Lourdes, dem französischen Pilgerort der Hoffnungslosen, zu Hunderten vorfahren. Um 14.20 Uhr entstiegen die Dortmunder ihrem Bus, um im Stadion die Linderung ihrer Schmerzen zu erfahren. Es bedurfte dazu keines Heilwassers und keiner Marienerscheinung. Es hätte bloß eines Sieges gegen eine Fußballmannschaft namens Bayer bedurft.

Doch es gab am Ende gewissermaßen nur eine Schmerztablette, die sich womöglich noch als täuschendes Placebo entpuppt. Mangels nachhaltig wirksamer Medikation könnte beim BVB nach wie vor eine Operation notwendig werden, im Rahmen derer man dem Kader den Trainer entnimmt. Dass Bosz dieses Schicksal noch vor dem Mittwoch in Madrid oder dem Samstag gegen Bremen widerfährt, steht aber nicht zu erwarten. Der BVB-Manager Michael Zorc sagte nach dem Unentschieden am Samstag: "Wir haben keinen anderen Trainer kontaktiert, weil wir mit Peter Bosz den Turnaround schaffen wollen."

Von Heilung war aber auch diesmal wenig zu spüren. Im Gegenteil: Der als Ersatz für den gesperrten Pierre-Emerick Aubameyang aufgebotene BVB-Mittelstürmer Philipp verdrehte sich nach drei Minuten in einem harmlos aussehenden Zweikampf mit dem Leverkusener Jonathan Tah das Knie. Der Dortmunder musste vom Platz getragen werden. Nach der Abschwellung am Sonntag oder am Montag droht eine dramatische Diagnose.