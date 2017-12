9. Dezember 2017, 12:50 Uhr Bundesliga Die derzeit aufregendste Mannschaft der Bundesliga









Bayer Leverkusen fügt dem VfB Stuttgart beim 2:0-Sieg die erste Heimniederlage in diesem Jahr zu.

Dass es dem Team von Heiko Herrlich gelingt, den Aufsteiger zu bezwingen, verwundert nicht. Die Leverkusener überzeugen mit Zielstrebigkeit und Leichtigkeit.

Von Matthias Schmid , Stuttgart

Der Angreifer näherte sich rücksichtslos von hinten, lautlos und ganz langsam. Bernd Leno hatte also keine Chance, den Rempler irgendwie vorausahnen oder ihm ausweichen zu können. Dass der Leverkusener Torhüter am Freitagabend im Souterrain des Stuttgarter Stadions körperlich unversehrt blieb, lag einzig und allein daran, dass der Angreifer Michael Reschke hieß und den Schlussmann mit dem kleinen Stoß an die Schulter nur ein bisschen foppen wollte.

Der Sportvorstand des VfB Stuttgart ließ den Torhüter, den er einst als Kaderplaner nach Leverkusen geholt hatte, seinen Frust spüren, weil der 25-Jährige den VfB fürchterlich geärgert hatte. Leno, ein gebürtiger Schwabe aus Bietigheim-Bissingen, hatte mit zahlreichen bemerkenswerten Reflexen die Stuttgarter in die Resignation getrieben und großen Anteil daran, dass Leverkusen am Freitagabend durch Tore von Kai Havertz (20.) und Lars Bender (80.) mit 2:0 siegte und nun schon seit zehn Spielen in der Bundesliga ungeschlagen ist.

"Blödmann!", rief Reschke Leno mit einem Lächeln noch hinterher, als dieser in die Mikrofone sprach. Es war natürlich nicht ernst gemeint, es war keine dieser üblen Beleidigungen, die Leno zuvor von den treuesten VfB-Anhängern in der Cannstatter Kurve hatte ertragen müssen. "Wenn sie mich beleidigen, motiviert mich das umso mehr", meinte Leno, der vor sechseinhalb Jahren nach Leverkusen gewechselt war, nachdem er beim VfB die Ausbildung von der F-Jugend bis zur zweiten Mannschaft durchlaufen hatte.

Leverkusens Leichtigkeit verblüfft

Der Sieg beim bis dato in den Heimspielen noch ungeschlagenen Aufsteiger hat einmal mehr den Trend der vergangenen Wochen verfestigt: Bayer Leverkusen ist zurzeit neben dem FC Bayern das formstärkste und aufregendste Team der Bundesliga. "Sie sind eine Spitzenmannschaft und spielen aktuell auch wie eine Spitzenmannschaft", hob Reschke anerkennend hervor.

In der Tat verblüfft es, mit welcher Zielstrebigkeit und Leichtigkeit die Mannschaft von Heiko Herrlich nach vorne spielt. So ist es kein Zufall, dass sie auch im 20. Spiel nacheinander mindestens ein Tor erzielt hat. Herrlich ist es nach anfänglichen Problemen gelungen, ein Gebilde zu schaffen, dass in der Offensive mit Geschwindigkeit und Raffinesse große Verwirrung bei den Gegnern stiften kann und gleichzeitig in der Defensive so stabil geworden ist, dass es schwer ist gegen sie ein Tor zu schießen. Hinzu kommt die taktische Flexibilität. Während des Spiels stellte Herrlich mehrmals das System um. Er begann mit einer Dreierkette, die sich dann in der eigenen Hälfte zu einer Fünferreihe mit den Offensivspielern Leon Bailey auf der linken und Admir Mehmedi auf der rechten Seite vergrößerte. Herrlich denkt auch in der Defensive offensiv.

Als die Stuttgarter nach der Pause mehr Drang nach vorne entfalteten und Leno mit starken Reflexen gegen Emiliano Insua (52./61.) und Berkay Özcan (56.) in den Mittelpunkt rückte, musste sich Leverkusens Trainer wieder etwas Neues einfallen lassen. Er wechselte Benjamin Henrichs als linken Außenverteidiger ein, zog Lars Bender in die Abwehr, um fortan mit einer Viererkette mehr Zugriff auf das Spiel zu bekommen. "Die Umstellungen haben uns wieder stabiler gemacht", lobte Bender, der per Kopf in der 80. Minute das Spiel entschieden hatte.