Borussia Dortmund zeigt gegen Borussia Mönchengladbach eine furiose Leistung und gewinnt 6:1.

Sogar Julian Weigl schießt sein erstes Bundesliga-Tor im 62. Spiel.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Am Samstag war in Dortmund die 'Nacht der Museen'. Auch Borussia Dortmund hat mit dem Vereinsmuseum im Stadion mitgemacht, und die Fußballer vom BVB haben sich entschieden, dem Publikum eine weitere Attraktion zu präsentieren: ein Spiel wie ein Gemälde.

Der Duden hält viele Synonyme bereit für das, was die Dortmunder am Samstagabend beim 6:1 (3:0)-Sieg mit den Spielern von Borussia Mönchengladbach angestellt haben. Hier nur ein Auszug: Der BVB hat Gladbach zerlegt, auseinandergenommen, demontiert, seziert, tranchiert - und aufgelöst. Emotionalere Varianten lauten: gedemütigt, erniedrigt, gekränkt.

Es ist erst zwei Jahre her, dass der FC Bayern München mit zehn Siegen den besten Saisonstart der Bundesliga-Geschichte hingelegt hat. Diesen Rekord werden nicht mal die Dortmunder knacken. Sie müssen sich damit begnügen, den besten Saisonstart der Vereinshistorie hingelegt zu haben. Immerhin: Nie zuvor hat eine Bundesliga-Mannschaft bis zum sechsten Spieltag kein einziges Gegentor hinnehmen müssen. Das ist den Dortmundern gelungen. Erst im sechsten Saisonspiel in der 66. Minute haben sie am Samstag gegen Gladbach das erste Gegentor zugelassen. Weil es zu diesem Zeitpunkt aber schon 5:0 stand, weil die Gladbacher völlig demoralisiert und die Dortmunder wie berauscht waren, hat sich über diesen Treffer weder jemand geärgert noch gefreut.

Drei Tore durch Pierre-Emerick Aubameyang, der die Bundesliga-Torschützenliste mit acht Treffern anführt, zwei durch Maximilian Philipp, der nun auch schon auf vier Treffer kommt, sowie das Bundesliga-Debüt-Tor von Julian Weigl sorgten dafür, dass die Dortmunder ihren Fans nach dem 5:0 gegen Köln in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Heimspielen elf Tore serviert haben. "Das hat Spaß gemacht", sagte der niederländische Trainer Peter Bosz, "es war amüsant für die Fans und auch für mich."

Die Gladbacher schauten nach dem Abpfiff ziemlich ungläubig. "Wir haben nicht reingefunden, sind nur hinterhergelaufen", klagte Stindl. Trainer Dieter Hecking reagierte beim Sender 'Sky' fast schnippisch, als man ihm alle Gegentore noch einmal vorspielen wollte. Während die Gladbacher nun eine Woche lang ihre Wunden lecken können, haben die Dortmunder das nötige Selbstvertrauen gesammelt, um es am Dienstag in der Champions League mit Real Madrid aufzunehmen.

Weil da eine große Aufgabe wartet, hatte Bosz seine Startelf gegen Gladbach auf fünf Positionen verändert. Weigl spielte erstmals seit seiner Genesung nach viermonatiger Pause wieder von Beginn an und verdrängte Nuri Sahin auf die Bank. Mario Götze und Mahmoud Dahoud spielten auf den Halbpositionen, Jeremy Toljan verteidigte hinten links und Maximilian Philipp stürmte vorne links, wodurch Christian Pulisic auf seine favorisierte rechte Seite durfte. Andrej Jarmolenko saß das ganze Spiel über auf der Bank.