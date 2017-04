1. April 2017, 20:23 Uhr Bundesliga Bayern belohnt sechs Mal seinen Spielwitz









Feedback

Anzeige

Der FC Bayern München gewinnt 6:0 (2:0) gegen den FC Augsburg.

Der SC Freiburg verliert im eigenen Stadion hoch gegen Werder Bremen, RB Leipzig besiegt Darmstadt locker, dem HSV gelingt der späte Siegtreffer gegen Köln.

Hier geht es zu allen Ergebnissen der Bundesliga und hier gibt es die Konferenz zum Nachlesen im Liveticker.

Bayern München bleibt dank Robert Lewandowski klar auf Meisterkurs. Die Bayern kamen im Derby gegen den FC Augsburg zu einem 6:0 (2:0) und unterstrichen mit einer starken Leistung ihre Ambitionen. Auf das Team von Trainer Carlo Ancelotti warten nun bis Ende April noch acht Pflichtspiele inklusive des Pokal-Halbfinals gegen Borussia Dortmund und der beiden Champions-League-Viertelfinalduelle gegen Real Madrid - am Dienstag steht aber erst einmal das Gastspiel bei 1899 Hoffenheim an.

Während die Bayern nach dem fünften Ligasieg in Serie (21:0 Tore) weiter beruhigende 13 Punkte Vorsprung auf Leipzig haben, gerät der FCA im Abstiegskampf immer mehr unter Druck. Die Mannschaft von Manuel Baum, die am Mittwoch zum Kellerduell nach Ingolstadt muss, hat aus den vergangenen sieben Spiele nur fünf Punkte (ein Sieg, drei Remis) geholt.

Lewandowski brachte die Bayern in der 17. Minute in Führung. Beim 22. Saisontor des Polen zeigte sich die Vertrautheit, die der FC Bayern seit Mitte Februar im Angriff entwickelt hat. Wie bei einem erfahrenen Tanzpaar, das seine Schritte auswendig kennt, war der Bayern-Stürmer zur Stelle, als Thiago einen seiner patentierten Chip-Bälle in den Strafraum segeln ließ. Der Pole wusste schon vorher, wie der Antritt von Thiago im Mittelfeld enden würde, schlich sich in Position und verwandelte zum 1:0.

Und für die Münchner und vor allem Lewandowski sollte es genauso erfolgreich weitergehen. Thomas Müller erlöste sich nach einer Flanke von Lewandowski mit dem 2:0 (36.), nachdem er zuvor zwei Mal den Pfosten getroffen hatte (28./34.). Nach der Halbzeit war es dann erneut Lewandowski, der die Augsburger mit einem Tor verzweifeln ließ (55.). Thiago erzielte das 4:0 (61.) - Passgeber mit der Hacke war: Lewandowski. Der Pole erzielte auch das 5:0 (79.). Müller besorgte kurz darauf das 6:0.

Anzeige

Der FCA war diesmal nur ein Sparringpartner für die glänzend aufgelegten Münchner, die viele schnelle Kombinationen vollführten, obwohl Ancelotti angesichts der anstehenden Belastungen die Stammspieler Arjen Robben, Arturo Vidal und David Alaba erst einmal draußen ließ. Zudem fehlten die gesperrten Javi Martínez und Xabi Alonso sowie die angeschlagenen Manuel Neuer und Douglas Costa.

Dafür stand Weltmeister Jérôme Boateng erstmals seit über vier Monaten (2:3 in Rostow am 23.11.) wieder in der Startelf der Münchner. Der FCA konnte vor 75.000 Zuschauern die Ankündigung von Baum, in München mutig auftreten zu wollen, nie umsetzen. So erlebten Boateng und Neuer-Vertreter Sven Ulreich einen geruhsamen Frühlingsnachmittag. Für den Keeper war es erst der zweite Pflichtspieleinsatz der Saison.