28. Oktober 2017, 17:28 Uhr Bundesliga Arp trifft, doch das nutzt dem HSV nichts









Die Hamburger verlieren gegen Hertha BSC.

Köln macht erneut keine Punkte, auch wenn Leverkusen Mühe hat.

Mario Gomez rutscht gegen Schalke beim Elfmeter aus, doch Wolfsburg gleicht in der Nachspielzeit doch noch aus.

Zu den Ergebnissen und Statistiken der Bundesliga geht es hier.

Die Partien im Überblick

Borussia Mönchengladbach kam in der Bundesliga überraschend zu einem 3:1 (0:1) gegen 1899 Hoffenheim. Kerem Demirbay (25.) erzielte das Führungstor für die Kraichgauer. Thorgan Hazard (61.) war zum 1:1-Ausgleich erfolgreich. Matthias Ginter (79.) und Jannik Vestergaard (81.) erzielten die entscheidenden Tore für die Fohlen.

Schalke 04 kam gegen den VfL Wolfsburg über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Nabil Bentaleb (43., Foulelfmeter nach Videobeweis) schoss das 1:0 der Königsblauen. In der 60. Minute vergab Nationalstürmer Mario Gomez einen Foulelfmeter nach Videobeweis. Der VfL-Torjäger rutschte aus und setzte den Ball über das Tor. Divock Origi (90.+3) rettete den Niedersachsen den Punkt.

Große Mühe hatte Bayer Leverkusen im Derby gegen das Tabellenschlusslicht 1. FC Köln. Der bislang beim FC so enttäuschende Sehrou Guirassy (23.) brachte die Kölner in Führung. Doch der Jamaikaner Leon Bailey (54.) und Sven Bender (73.) sorgten in der zweiten Hälfte für die Wende zugunsten der Werkself, die ihre Aufholjagd in der Liga fortsetzte.

Die Talfahrt des Hamburger SV setzte sich hingegen fort. Bei Hertha BSC verloren die Hanseaten 1:2 (0:1). Niklas Stark (17.) erzielte das Führungstor für die Berliner, die Wiedergutmachung für die 1:3-Pokalpleite unter der Woche gegen Köln betrieben. Der Niederländer Karim Rekik (50.) erhöhte auf 2:0. Der 17-jährige Jann-Fiete Arp (73.) verkürzte für den HSV.