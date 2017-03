12. März 2017, 11:36 Uhr Borussia Mönchengladbach In Gladbach ist vieles möglich - sogar ein Titel









Bei Borussia Mönchengladbach läuft es seit einigen Wochen glänzend.

Der Trainerwechsel von Schubert zu Hecking hat sich gelohnt.

Nun könnte sogar ein Titel herausspringen - gegen den HSV soll es die Offensive richten.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Den Weg zum Borussia-Park zieren große Namen. Man biegt von der Helmut-Grashoff-Straße in die Dr.-Adalbert-Jordan-Straße ein und folgt dann der Hennes-Weisweiler-Allee bis zum Haupteingang. Die Gladbacher Spieler fahren hier jeden Tag entlang, und man kann auch nicht jeden Tag in Ehrfurcht erstarren vor dem, was der Manager Grashoff, der Präsident Jordan und der Trainer Weisweiler einst für Borussia Mönchengladbach geleistet haben.

Aber in diesen Tagen würde es nicht schaden, sich vor dem Hintergrund der Vereinsgeschichte ab und zu noch mal bewusst zu machen, dass die Gladbacher in einer Saison, die unter dem Trainer André Schubert bestenfalls mittelprächtig begonnen hatte, in diesem Frühjahr plötzlich historische Chancen besitzen: Nächsten Donnerstag geht es gegen Schalke um den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Europa League, am Sonntag danach gegen Bayern München um den Anschluss ans obere Bundesliga-Drittel und Ende April gegen Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals, in dem die Gladbacher zuletzt 1995 (3:0 gegen Wolfsburg) gestanden haben. Jordan, Weisweiler und Grashoff wären begeistert.

Verlässt Max Eberl die Borussia? Mit einem Titel?

Der heutige Sportdirektor Max Eberl ist es auch. Es gibt Stimmen in der Branche, die sagen, sein Wechsel zum FC Bayern München im kommenden Sommer stehe schon so gut wie fest. Vielleicht auch deshalb redet Eberl in diesen Wochen oft von einem Titel, den er mit Gladbach gerne gewinnen würde. Meister werden sie dieses Jahr nicht mehr, die Europa League zu gewinnen erfordert außer einem Triumph über Schalke noch zwei weitere Runden und einen Sieg im Endspiel, aber für den Gewinn des DFB-Pokals brauchen die Borussen nur noch zwei Siege.

Über einen Sieg gegen Schalke im Europa-League-Rückspiel am kommenden Donnerstag sagt Eberl: "Wir haben zu Hause im Borussia-Park eine gute Chance." Und genau das wird er vermutlich auch in sechseinhalb Wochen vor dem Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt sagen. Eberl und Gladbach wittern Morgenluft. Plötzlich ist ganz viel möglich.