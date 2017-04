22. April 2017, 12:47 Uhr Borussia Dortmund Dortmund sehnt sich nach Heilung









Feedback

Anzeige

Borussia Dortmund sucht nach dem Anschlag auf den Teambus den Weg zurück in die Normalität.

Das Aus in der Champions League beschäftigt die Spieler ebenfalls.

Gegen Gladbach könnte ein wichtiger Spieler fehlen.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Aufatmen hat selten eine große Lautstärke. Als sich die Spieler von Borussia Dortmund am Freitagnachmittag zum Abschlusstraining vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach trafen, gab es keinen Anlass zu hörbarem Jubel. Am Trainingsgelände, mitten im Neubaugebiet von Buschei, blieb es ruhig. Den ganzen Tag über hatten so gut wie alle BVB-Profis die ständig aktualisierten Nachrichten von der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters auf ihren Mannschaftsbus verfolgt. Aber nur Teamkapitän Marcel Schmelzer mochte zunächst die Stimmungslage beschreiben: "Natürlich ist es eine Erleichterung zu hören, dass man nun zu wissen scheint, wer der Täter ist, und es hilft bei der Verarbeitung, was für Motive der Anschlag eigentlich hatte."

Das Training fand wie geplant unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die übliche Routine bei Auswärtsspielen hatte die sportliche Leitung aber schon zuvor abgeändert. Ins nur 100 Kilometer entfernte Mönchengladbach reist die Team erst am Spieltag und bereitet sich in einem Tageshotel auf die Partie am Samstag um 18.30 Uhr vor, anstatt schon am Vorabend anzureisen. Der BVB versucht, den Spielern im Moment möglichst viel Zeit mit ihren Familien zu lassen, weil das für die labile seelische Verfassung das Beste zu sein scheint. Am Vormittag wurde nicht trainiert. Und die Anstrengungen der Reise zum AS Monaco, mit dem Halbfinal-Aus am Mittwoch in der Champions League, müssen ja auch verarbeitet werden.

"Es gibt kein Patentrezept", kommentierte Dortmunds Trainer Thomas Tuchel die neue Lage nach der Festnahme des Verdächtigen, "für mich persönlich kann ich sagen, dass es mir im Moment sehr gut geht." Tuchel hatte beim Sprengstoff-Anschlag mit im Bus gesessen, war also genau wie die Spieler und die mitfahrenden Betreuer von dem psychischen Trauma betroffen. Mehrere Spieler hatten immer wieder betont, dass eine Aufklärung des Attentats bei der Verarbeitung des Erlebnisses wohl sehr helfen würde.

"Es ist erst mal ein guter Tag heute, auch wenn man die Festnahme ja erst einmal noch mit den üblichen Konjunktiven verbinden muss. Man darf sich aber auch keine Wunderheilung erwarten", meinte Sportchef Michael Zorc: "Ich höre von Spielern, dass diese Festnahme eine Hilfe sein wird - aber sicher nicht für jeden und vielleicht auch noch nicht von heute auf morgen." Für die Verarbeitungsprozesse in den Köpfen der Spieler mache es keinen allzu großen Unterschied, ob Terrorismus oder - wie es sich nun andeutet - kriminelle Habgier das Motiv war.

Anzeige

Dortmunds Kapitän Schmelzer bezog ausdrücklich die Polizei in seine Ausführungen ein: "Gerade die Dortmunder Polizei hat ja in den Tagen nach dem Anschlag auch uns Spieler und unsere Familien und Häuser geschützt. Dafür sind wir besonders dankbar." Das Aufatmen wegen des Durchbruchs bei der Fahndung hatte denn auch viel mit den Befürchtungen zu tun, wonach sich Anschlagsversuche hätten wiederholen können. Mit der Verhaftung eines Verdächtigen sind die Spieler zumindest diese Sorge los.