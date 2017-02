18. Februar 2017, 20:26 Uhr Biathlon-WM Biathlon-WM: Veranstalter spielt falsche russische Hymne









Feedback

Anzeige

Die deutsche Staffel wird bei der Biathlon-WM Vierter. Russland gewinnt vor Frankreich und Österreich.

Bei der Siegerehrung wird eine alte russische Hymne gespielt. Das Team reagiert schnell und gelassen.

Alle Ergebnisse der WM finden Sie hier.

Von Saskia Aleythe , Hochfilzen

Der Blick nach hinten bedeutete für Dominik Landertinger nichts Gutes. Der Österreicher war als Schlussläufer in diese WM-Staffel in Hochfilzen gegangen, mit zwei Nachladern hatte er seinem Team eine Medaillenchance gewahrt. Und als er dann wieder loslief auf die Schlusskilometer, lag er ja auf Rang drei. Doch hinter ihm, und das sah Landertinger genau, drohte Gefahr: Der Deutsche Simon Schempp verfolgte ihn, lag nur vier, fünf Meter zurück. Und Landertinger dachte: "Das darf doch nicht wahr sein."

Da bewältige Landertinger den Schreck, nachdem er Schempp erspäht hatte, doch noch ganz gut: Er flitzte ihm in beeindruckender Manier davon und sicherte seiner Nation die Bronzemedaille. "Das war unglaublich, eine Befreiung", sagte Startläufer Daniel Mesotitsch zum Erfolg. Wie ist das nun, dass Österreich nicht nun Ski-, sondern auch Biathlon-WM kann? Landertinger sagte: "Das ist schon lässig."

Am Abend gab es also die Premiere für Team Österreich bei der WM im eigenen Land: Sie durften aufs Podest hüpfen, neben ihnen die siegreichen Russen, daneben Frankreich auf Rang zwei. Die Russen holten sich ihr erstes Gold ab, stellten sich zur Hymne auf - und dann wurde es seltsam.

Ein Sportreporter stimmt die richtige Hymne an, die Sieger singen mit

Anzeige

Die ersten Töne erklangen auf den Platz mit den Tausenden Fans, doch Anton Schipulin, Alexej Wolkow, Maxim Zwetkow und Anton Babikow wirkten alles andere als ergriffen. Eingespielt wurde nicht die aktuelle russische Hymne, sondern das sogenannte "Patriotische Lied", das zwischen dem Zerfall der Sowjetunion und 2000 als offizielle Hymne galt. Die Sportler machten verkniffene Mienen, verschafften sich aber danach den besonderen Moment einfach selber. Dmitrij Guberniew, der bekannteste Sportreporter der Russen, schnappte sich ein Mikro und stimmte das richtige Lied an. So sangen die Sportler ihre Hymne einfach selber, mit Ihnen auch zahlreiche russische Fans im Publikum. Insgesamt nahm das Team die Sache gelassen, der Veranstalter entschuldigte sich für den Fehler.

Als Favoriten dieser Staffel hatte eigentlich das Team um Simon Schempp gegolten, die Deutschen hatten ja eine erstaunliche Bilanz in dieser Saison: zwei dritte und ein erster Platz. "Seit langem haben wir kein so starkes Team am Start gehabt", sagte Schempp, der auf der Schlussrunde dran war an Landertinger und normalerweise auch läuferisch mithalten kann. Er schloss auch auf, doch dann, am letzten Anstieg, hüpfte ihm der Österreicher, der nur ein paar Kilometer von der WM-Strecke entfernt wohnt, davon. "Diesen Anstieg habe ich im Training schon 100 Mal gesehen", sagte Landertinger, "die ersten Meter habe ich noch etwas abgebremst." Doch dann legte er los, Schempp musste aufgeben. Später meinte er: "Auf der letzten Runde hat es mir gereicht."

Erik Lesser übergibt als Führender, doch es folgen zu viele Fehlschüsse

Mit Startläufer Erik Lesser ging es wunderbar los für die deutschen Männer, er traf sowohl stehend als auch liegend alles. Als Führender übergab er an Benedikt Doll, der bei dieser WM etwas überraschend Sprint-Weltmeister geworden war. Doch am Samstagnachmittag holten ihn die Probleme im Stehendschießen wieder ein. Er brauchte alle drei Nachlade-Patronen, um die fünf Scheiben zu bezwingen. "Ein bisschen liegt die Hauptschuld auch bei mir", sagte Doll später.

Die Deutschen fielen von Rang eins auf sieben zurück. Auch Arnd Peiffer patzte beim Schießen, konnte zu den Medaillenrängen aber wieder aufschließen und übergab auf Position vier an Schlussläufer Schempp. "Ich habe auf der zweiten Runde viel investiert, um überhaupt noch was rausholen zu können beim letzten Schießen", erklärte Schempp. Mutig ging er die Sache an, wurde auch mit fünf Treffern belohnt - aber die Kraft für einen ordentlichen Schlussspurt fehlte ihm. "Es ist bitter, wenn man ohne Medaille nach Hause geht", sagte er, "wir haben uns schon mehr vorgenommen".