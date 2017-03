5. März 2017, 10:35 Uhr American Football New England Patriots feuern Sebastian Vollmer









In der NFL stellen die New England Patriots Sebastian Vollmer frei.

Es könnte das Karriere-Ende für den deutschen Super-Bowl-Gewinner bedeuten, denn Vollmer ist als verletzungsanfällig.

Sieben Jahre spielte Vollmer in der NFL.

Den Ring hat er im Februar zwar geschenkt bekommen, doch schon da hat es sich nicht ganz richtig angefühlt. Sebastian Vollmer darf von sich sagen, dass er zweimal mit den New England Patriots den Super Bowl gewonnen hat, den Meistertitel in der NFL. Beim ersten Mal, 2015, war der 2,03 Meter große Hüne aus Neuss mit dem Baumfäller-Bart noch einer der wichtigsten Spieler, in der Offensive Line bewachte er den Quarterback Tom Brady. Und Brady nannte Vollmer seinen Freund und einen "gigantischen Deutschen".

Doch 2017, als Brady und die Patriots in Houston im sensationellen Endspiel gegen Atlanta erneut triumphierten, saß Vollmer, 32, nur am Rand. Die ganze Saison lang schmerzten ihn Hüfte und Schulter, er machte kein einziges Spiel, sein Ersatzmann Marcus Cannon überzeugte. Und nun könnte die Karriere eines Sportlers, den in Deutschland die meisten Menschen, wenn überhaupt, erst seit seinem Triumph vor zwei Jahren kennen, vorbei sein. In der Nacht zum Samstag (MEZ) haben die Patriots bestätigt, was Insider schon tags zuvor berichtet hatten: Sie stellen Vollmer frei.

Die Karriere seines deutschen Kollegen Björn Werner endete mit 26

Sieben Jahre lang hat Vollmer in der NFL gespielt, 88 Partien bestritten, 80 davon in der Startaufstellung. Sieben Jahre, das ist schon eine ungewöhnlich lange Zeit für einen Spieler auf seiner Position. Die Aufgabe eines Offensive Tackle ist es, sich frontal in Zweikämpfe zu schmeißen, immer und immer wieder. Die Football-Spielergewerkschaft beziffert die Dauer einer Laufbahn auf durchschnittlich dreieinhalb Jahre. Björn Werner, ein anderer Deutscher Footballer und ebenfalls Verteidiger, hat jüngst seine Karriere beendet, nach nur drei Profijahren, mit 26.

Nun, so spekuliert die Zeitung Boston Globe, könnte dieses Schicksal auch Vollmer treffen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass ein anderer Klub einen Spieler mit Vollmers Verletzungshistorie verpflichtet, dafür kommen jedes Jahr zu viele junge Spieler vom College nach. Vollmer, auf dem Höhepunkt seiner Karriere 145 Kilogramm schwer, wog zuletzt noch 130 Kilo, weshalb mancher Beobachter in Boston schon urteilte, der gigantische Deutsche sei ziemlich schmal geworden.

Vollmer war als Kind ein passabler Schwimmer. Nebenbei spielte er Football, war aufgrund seiner Statur schnell unterfordert im American-Football-Entwicklungsland Deutschland. Doch sein Talent wurde erkannt, er wurde in die Europaauswahl berufen und ging mit einem Stipendium ans College in Houston. Im Draft, dem Talente-Auswahlverfahren, entschieden sich die Patriots in der zweiten Runde für Vollmer, das garantierte ihm im Jahr 2009 einen Multi-Millionen-Dollar-Vertrag.

Es ist auch Vollmers Verdienst, dass Football in Deutschland beliebt ist

Seitdem hat sich in Deutschland die Wahrnehmung von American Football gewandelt, die Fan-Gemeinde wächst. Das liegt vor allem an Live-Übertragungen im Fernsehen, es liegt aber auch an Vollmer, der zwar ungern Interviews gibt, den inzwischen aber ein paar Menschen erkennen.

"Dass einem was weh tut, ist eigentlich normal", hat Vollmer mal über den Alltag in seiner Sportart gesagt. Und in einem Interview mit dem Magazin Focus vor dem Super Bowl sagte er: "Man macht sich Gedanken, dass man für seine Kinder da sein möchte. Physisch als auch psychisch." Vollmer, der einst nach Amerika ging und sich gar nicht vorstellen konnte, dort länger zu bleiben, er ist dort inzwischen ein glücklicher Familienvater. Vielleicht ist es langsam auch einfach die richtige Zeit für ein Karriereende.