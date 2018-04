6. April 2018, 18:40 Uhr 1. FC Köln Die Profis ignorieren das Rette-sich-wer-kann-Prinzip

Dem 1. FC Köln steht gegen Mainz 05 wieder einmal ein Abstiegs-Endspiel bevor.

Im Normalfall beschäftigen sich die besten Spieler eines Klubs zu diesem Zeitpunkt schon mit ihrem Weggang - doch in Köln läuft es anders.

Von Philipp Selldorf, Köln

Die Menschenmenge brach in Beifall aus, als Timo Horn am Nachmittag den Trainingsplatz betrat. Opas waren mit ihren Enkeln gekommen, Väter mit ihren Söhnen, Mütter mit Kleinkindern, Männer mit Hunden, andere Männer mit Hüten sowie Scharen von Teenager-Mädchen mit Trikots, auf denen Namen wie Hutwelker und Klünter standen; es regnete ausdauernd, aber die Reihen hinter dem Zaun standen dicht beieinander, und mancher Besucher streckte dem Torwart des 1. FC Köln die Hand zum Abklatschen entgegen.

Horn lächelte, grüßte und schlug ein. Kurzum: Am Geißbockheim herrschte nicht das typische Bild vom Trainingsbetrieb einer Profimannschaft vom vorletzten Tabellenplatz, die ihr letztes Ligaspiel 0:6 verloren hatte. Aber auch kein Szenario, das die Betroffenen emotional überwältigt hätte. Armin Veh beobachtete das Geschehen aus seinem Geschäftsführer-Büro und fand seine Erwartungen bestätigt: "Die Leute wissen, dass wir in Hoffenheim einen rabenschwarzen Tag hatten und dass sich die Mannschaft nicht aufgegeben hat."

Unzweideutiges Debakel in Hoffenheim

Für den missratenen Auftritt am vorigen Samstag habe er weiterhin keine Erklärung, gesteht der Kölner Sportchef, er hat allerdings auch keinerlei Mühe darauf verwendet, die Ursachen zu erforschen. Einerseits hielten die Verantwortlichen die Untersuchung des unzweideutigen Debakels für Zeitverschwendung, andererseits stellte der Verzicht auf die Analyse den ersten Schritt zur Therapie vom Unheil-Erlebnis dar. Der 1. FC Köln kann es sich nicht leisten, seine Mannschaft mit Erfahrungen des Versagens zu verunsichern, schon gar nicht vor der Begegnung mit dem FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag.

Die Kölner haben in dieser Saison das Endspiel zur Normalität erhoben, seit dem dritten Spieltag befindet sich der Klub im Abstiegskampf und hat seitdem ein vermeintliches Schicksalsspiel an das nächste gereiht, aber das Treffen mit Mainz erfüllt tatsächlich die Kriterien eines Ultimatums ohne Aussicht auf Aufschub. "So nah wie jetzt waren wir noch nie am Relegationsrang", sagt zwar der Trainer Stefan Ruthenbeck über die Erfolgsaussichten. Was er aber lieber nicht sagt: Dass die Alternative zum Sieg der (mutmaßliche) Untergang ist. "Wie viel am Samstag auf dem Spiel steht, darüber muss man nicht reden", meint Veh, 57, "das erklärt sich von selbst."

Veh versieht in Köln seit Dezember einen merkwürdigen Job: Zum Glück ist er viel komplizierter geworden, als er am Anfang aussah. Die erste Dienstreise mit dem neuen Verein führte Veh zum FC Bayern, der FC hatte drei Punkte auf dem Konto und befand sich im Status des unheilbaren Patienten. Doch seitdem hat die Mannschaft einen Überlebenswillen verwirklicht, der den Sportdirektor in seinen geradlinigen Planungen geradezu notorisch behindert. Immer, wenn er gerade dachte, dass er nun die Metamorphose vom Erst- zum Zweitligisten vorbereiten könnte, kamen wieder ein paar Punkte hinzu, die neuen Raum für die Hoffnung auf Rettung schufen. Auch die prominenten Spieler des FC machen Veh das Leben schwer.