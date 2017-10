3. Oktober 2017, 14:29 Uhr 2. Bundesliga Spektakel-Fußball mit Friedhelm Funkel









Nach einem 3:1 gegen den MSV Duisburg, das auch 8:5 hätte ausgehen können, führt Fortuna Düsseldorf überraschend deutlich die zweite Liga an.

Trainer Friedhelm Funkel ist ein Urgestein der Branche - und lässt nun spektakulären Fußball spielen.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Tabelle der 2. Bundesliga.

Von Ulrich Hartmann, Düsseldorf

Noch nie ist ein Actionfilm-Regisseur von der Fachpresse gefragt worden, warum er nach der Hälfte seines adrenalinfördernden Streifens nicht das Tempo rausgenommen habe. Das würde niemand wagen. Im Fußball schon. Da sollte sich der Trainer Friedhelm Funkel nach einem begeisternden Spiel dafür rechtfertigen, bei einer 3:0-Führung seiner Düsseldorfer Fortuna gegen den MSV Duisburg nicht sofort Entschleunigung und Kontrolle angeordnet zu haben. Glücklicherweise ist Funkel 63 Jahre alt und über solch destruktive Unterstellungen erhaben. Der Mann genießt aufregende Spiele nämlich selbst. "Ich wollte nicht, dass wir die Führung nur verwalten", sagte er, "ich wollte, dass wir weiter Tore schießen."

Funkels begeisternd fatalistischer Ansatz mündete am Montagabend in ein Zweitligaspiel, das auch 8:5 für seine Fortuna hätte ausgehen können. Es endete dann zwar bloß 3:1 (2:0), war aber so actiongeladen wie ein Hollywoodfilm voller Explosionen, Verfolgungsjagden und Hubschrauber-Stunts. Vier Tore, vier Aluminiumtreffer, ein verschossener Elfmeter, ein Beinahe-Rot für Düsseldorfs daraufhin verletzt ausgewechselten Torwart Raphael Wolf sowie insgesamt 41 Torschüsse sorgten für Jubelstürme und Szenenapplaus bei 41.764 Zuschauern. Etwas weniger natürlich bei den etwa 5000 mitgereisten Duisburgern, von denen einige allerdings sowieso nur damit beschäftigt waren, Knall- und Leuchtkörper zu zünden. Feuerwerk am Rhein bringt Düsseldorfer aber nicht aus dem Takt.

Nordrhein-Westfalen ist ja zurzeit gleich drei Mal spitze. Borussia Dortmund führt die Bundesliga an, der SC Paderborn die dritte Liga und am Montagabend eroberte mit der Fortuna auch die Landeshauptstadt ihre Spitzenposition in der zweiten Liga zurück. Funkel, der Duisburg in den Neunziger Jahren mit eher destruktivem Fußball drei Jahre lang durch die Bundesliga prügelte, lässt in Düsseldorf in dieser Saison den bislang schönsten, ja sogar einen wahrlich spektakulären Stil spielen. Gegen den MSV führte die Fortuna nach 111 Sekunden mit 1:0 und nach sechs Minuten mit 2:0. Das heimische Publikum rastete aus, als habe der Stadtrat für die bevorstehende Session den Aschermittwoch eliminiert.

Funkel gibt in diesen Tagen ziemlich viele Interviews, die alle denselben Tenor haben: Er mache den Job mit seinen 63 Jahren auch nicht groß anders als Julian Nagelsmann, 30, in Hoffenheim oder Domenico Tedesco, 32, auf Schalke. Als Funkel Trainer wurde, war Nagelsmann vier Jahre alt. Damals hieß der Strafraum noch nicht Box, das frühe Stören noch nicht Pressing und das Team hinter dem Trainer noch nicht Staff, weil das Team hinter dem Trainer nur aus dem Co-Trainer bestand. Das sportliche Führungsteam von Fortuna Düsseldorf kennt die alten Zeiten noch sehr gut: der Chef Funkel, sein Assistent Peter Hermann, 65, und der ehrenamtliche Sportdirektor Erich Rutemöller, 72. Dieses sehr, sehr reife Trio lässt momentan einen sehr, sehr modernen Fußball spielen.

Es sieht derzeit tatsächlich so aus, als könnte Funkel im kommenden Frühjahr zum sechsten Mal eine Mannschaft in die Bundesliga führen. Den deutschen Trainer-Rekord mit fünf Erstliga-Aufstiegen hält er ja schon jetzt: zwei Mal mit Uerdingen (1992, 1994), je ein Mal mit Duisburg (1996), Köln (2003) und Frankfurt (2005). Aus diesen Erfahrungen heraus weiß Funkel aber natürlich auch, dass man sich mit so einem Aufstieg nicht aus dem Fenster lehnt. "Die Fans dürfen träumen", sagt er, "aber wir arbeiten hart weiter."

Wer freilich glaubt, der Rheinländer habe schon alles gesehen und alles erlebt, unterschätzt die Dynamik des gegenwärtigen Düsseldorfer Fußballs. In den Adern dieser Spieler fließt eine Art Vollblut, so dass sie am entgegengesetzten Ende der Stadt auch auf der Galopprennbahn mitlaufen könnten. "Darüber bin ich schon überrascht", sagte Funkel am Montagabend über die Unermüdlichkeit seiner Belegschaft, die mit nur schwer kontrollierbarem Risiko bis zur Schlussminute das gegnerische Tor bedrängt - mit diesem Fatalismus nun aber sieben von neun Ligaspielen gewonnen hat.

"Jetzt freu' ich mich aber auf die zweiwöchige Länderspiel-Pause", sagte der erschöpfte Stürmer Rouwen Hennings, der sein viertes Saisontor geschossen hat und neben der belgischen Leihgabe Benito Raman aus Lüttich auffälligster Spieler war. Hennings ist 30 Jahre alt und braucht seine Erholungsphasen. Nach diesem Spiel, dem neunten aufregenden in Serie, kamen ihm aber plötzlich Zweifel, ob er seine Ruhe auch wirklich bekommt. "Ich hoffe", sagte er nach dem Spiel plötzlich nachdenklich in seine allgemeine Begeisterung hinein, "dass Jogi Löw nicht noch anruft."