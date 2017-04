29. April 2017, 20:05 Uhr "Dirty Dancing"-Hotel in den USA Time of my life









"Da flippen die Damen aus": Fans können sich am Dirty-Dancing-Drehort, einem Hotel in Virginia, an die Veranda lehnen oder tanzen lernen wie Patrick Swayze und Jennifer Grey. Ein Besuch.

Von Evelyn Pschak, Pembroke

Mein Baby gehört zu mir, ist das klar?" Wer diesen Satz nicht sofort erkennt, kann kein Fan von "Dirty Dancing" sein. Oder vielmehr: Kann kein deutscher Dirty-Dancing-Fan sein. Denn, so erklärt Michael Richardson und schüttelt verständnislos den Kopf: Jede andere Übersetzung, selbst im Estländischen oder in der Mandarin-Fassung, habe sich strikt daran gehalten, was Hauptdarsteller Patrick Swayze in dem vor 30 Jahren gedrehten Film eigentlich gesagt hatte: "Nobody puts Baby in a corner." Swayze soll diese Phrase, dass keiner sein allerseits "Baby" genanntes Herzblatt in die Ecke setzen dürfe, übrigens recht dumm gefunden haben. Aber das ist nur eine von vielen Trivial-Weisheiten, auf die sich Hunderte Filmfans begehrlich stürzen, wenn Michael Richardson im Rahmen eines "Dirty Dancing Package" über die damaligen Drehschauplätze auf dem Gelände der Mountain Lake Lodge in Pembroke, Virginia, führt.

Richardson ist Barmann des Resorts in den südlichen Appalachen, dessen Haupthaus mit steinerner Fassade aus den 1930er-Jahren heute noch fast so aussieht wie im 1986 gedrehten Tanzfilm. Doch der 47-Jährige aus Ketchikan, Alaska, serviert nicht nur den beerenroten Baby's Punsch am glattpolierten Tresen der Hotelbar, er ist zudem designierter Dirty-Dancing-Experte des Anwesens. "Wer hier arbeitet, sollte den Film besser mögen", sagt er und schätzt, dass mindestens 70 Prozent der Gäste das Hotel aus cineastischen Gründen wählen: "Vor allem die Männer punkten damit", sagt er grinsend. "Wenn sie ihre Frauen auf ein Wochenende einladen und im Resort erst fragen: ,Na, erkennst du's?', da flippen die Damen aus. Alle." Inzwischen kennt Richardson, der seit 1989 immer wieder in der Mountain Lake Lodge arbeitet, derlei Beziehungstricks genauso gut wie die Gebäude und Geschichten des mehr als 1000 Hektar großen Hotelareals.

Die umliegenden Cabins, teils hundertjährige Holzhütten in verwittertem Tannengrün, bieten zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten. Nur eine Hütte erstrahlt frisch geweißelt unter einem weit auskragenden Dach. "Die Filmleute tünchten damals alles zur sauberweißen Kulisse", erzählt Richardson. "Die hier haben wir vor vier Jahren nachgestrichen, um den Wiedererkennungswert zu steigern." Sein Zeigefinger weist die Richtung zu Baby's Cabin. Und sofort blicken um die 150 Hotelgäste, die sich der "Dirty Dancing Movie Walking Tour" angeschlossen haben, in dieselbe Richtung. Vor allem Paare sind gekommen, dazu Gruppen von Freundinnen. In exakt diese Holzhütte hatte sich im Film Jennifer Grey als Frances "Baby" Houseman immer wieder dem Familienleben entzogen, um heimliche Stunden mit ihrem Tanzlehrer Johnny zu verbringen.

Die Versicherungsmaklerin mietet immer wieder Babys Bungalow: "So aufregend!"

Heute steht allerdings nicht Baby, sondern Peggy Malone im pinken Dirty-Dancing-T-Shirt auf der Veranda. Die Besitzerin einer Versicherungsagentur aus dem knapp 400 Kilometer entfernten Städtchen Emporia kommt seit sechs Jahren regelmäßig her: "Als ich erfuhr, dass es hier Dirty-Dancing-Wochenenden gibt, habe ich sofort angerufen." An ihr erstes Mal erinnere sie sich genau: "Ich wurde ganz ehrfürchtig. Hier haben sie die Szenen gedreht! Es war so aufregend." Auch Lake Lure habe sie besucht, den zweiten Drehort des Films in North Carolina, weitere viereinhalb Autostunden entfernt, wo seit ein paar Jahren ebenfalls ein Dirty-Dancing-Festival stattfindet: "Aber da gibt es nichts mehr, es ist alles abgebrannt oder abgerissen. Nur die Treppe, auf der Baby ihre Wassermelone trägt und Tanzschritte übt, ist noch zu sehen."

Während der Walking Tour lässt Malone die angereisten Fans in die von ihr angemietete Hütte der Housemans hineinschauen: "Denn genau da würde ich als Gast ja auch hinwollen", erklärt sie. Durch ihre großzügige Geste gerät die Versicherungsmaklerin selbst zum Star. Sie lässt sich fotografieren, gibt die grünen Schaukelstühle auf ihrer Terrasse zum allgemeinen Wippen frei und begrüßt die sich in ihrem Wohnzimmer drängelnden Nachzügler am Kamin, vor dem Baby im Film mit ihrem Vater Schach spielt. "Das ist wirklich toll", sagt Michael Richardson, als er seine Gruppe weiter zum nächsten Schauplatz führt: "Das hat vor Peggy noch niemand gemacht."

Auch nicht der Gast, der derzeit das Zimmer hat, in dem Patrick Swayze während der zweiwöchigen Dreharbeiten wohnte: "Der Duschvorhang aus dem Hotelzimmer 232 wurde schon mindestens 15 Mal geklaut", sagt Richardson. "Aber stellt euch vor, wir hätten den Vorhang in den letzten 30 Jahren nicht ausgetauscht, wäre das nicht eklig?" Alle lachen. Der Barkeeper hat sein Publikum fest im Griff.