24. Dezember 2016, 12:47 Uhr Deutsche Bahn Deutschland is trawelling home wiß Deutsche Bahn for Christmas









Rekordverdächtig viele Menschen waren am Tag vor dem Heiligen Abend auf Deutschlands Schienen unterwegs.

Grüße per Smartphone taugen nichts. Ein echter Besuch bei der Familie ist viel "realer". So kommunizierte es zumindest die Deutsche Bahn in einer Social-Media-Kampagne vor den Feiertagen. Unter dem Motto "Omis gegen Emojis" ließ sie Großmütter für die Reise zum heimatlichen Christbaum werben. Die Schlagkräftigkeit der Seniorinnen hat offenbar gewirkt: Mehr als eine halbe Million Menschen waren am Freitag im Fernverkehr unterwegs. Das ist Rekord!

Es sei der stärkste Reisetag in der Geschichte des Unternehmens gewesen, sagte ein Bahn-Sprecher. Demnach fuhren etwa 40 Prozent mehr Menschen mit der Bahn als an einem durchschnittlichen Tag. Nach Angaben des Sprechers waren 20 zusätzliche Züge auf den Schienen unterwegs. Zudem wurden viele durch zusätzliche Waggons verlängert.

Viele hundert Mitarbeiter hätten wegen der erwarteten Reisewelle vor dem Fest auf Urlaub verzichtet - und ihn teils auch kurzfristig abgesagt. Für die Rückreise empfiehlt die Bahn, möglichst einen Platz zu reservieren - und einen Blick in die Auskunftssysteme zu werfen. Besonders stark nachgefragte Züge werden dort durch einen Hinweis gekennzeichnet.