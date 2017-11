22. November 2017, 13:31 Uhr Werner Mauss Mauss-Affäre: Bundestag hebt Immunität von CDU-Abgeordnetem Bleser auf









Die rheinland-pfälzische Parteispendenaffäre um den Agenten Werner Mauss zieht Kreise. Offenbar ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des Verdachts der Untreue gegen Peter Bleser.

Von Georg Heil und Ralf Wiegand

Die Parteispendenaffäre in der CDU Rheinland-Pfalz um den Geheimagenten Werner Mauss zieht offenbar Kreise bis nach Berlin: Nach Informationen des WDR, des NDR und der Süddeutschen Zeitung hat der Bundestag soeben die Aufhebung der Immunität des CDU-Abgeordneten Peter Bleser, 65, beschlossen. Bleser sitzt seit 1990 ununterbrochen im Parlament, seit 2011 ist er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. In seinem Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück ist auch der Privatagent Werner Mauss, 77, zu Hause.

Offenbar ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des Verdachts der Untreue gegen Bleser, eine entsprechende Anfrage ließ die Ermittlungsbehörde bis zum Mittag unbeantwortet. Hintergrund der Ermittlungen könnte die Spendenaffäre im rheinland-pfälzischen Landesverband der CDU sein, über die die Süddeutsche Zeitung 2016 berichtet hatte.

Demnach waren über Jahre hinweg in kleinen Tranchen insgesamt rund 135 000 Euro über eine Eisenacher Anwaltskanzlei in die CDU Rheinland-Pfalz, vornehmlich in den Kreisverband Cochem-Zell geflossen. Dabei handelte es sich um verdeckte Zahlungen des Agenten Mauss. Bleser, bis November 2016 Schatzmeister des Landesverbandes, hatte angegeben, von der wahren Quelle der Spenden nichts gewusst zu haben. Das Geld zahlte die CDU inzwischen an den Bundestag zurück - plus eine Strafzahlung von 112 000 Euro.

Aus Blesers Sicht ist die CDU in der Affäre das Opfer

Mauss und Bleser - bis 2006 auch Vorsitzender der Kreis-CDU Cochem-Zell - sollen gut bekannt sein, Bleser hat auch schon das Anwesen des Agenten besucht, der im Oktober vom Landgericht Bochum wegen Steuerhinterziehung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden war. Mauss und die Staatsanwaltschaft, die mehr als sechs Jahre Haft gefordert hatte, lassen das Urteil vor dem Bundesgerichtshof überprüfen.

Aus Blesers Sicht ist die CDU in der Affäre das Opfer. Auch die Parteiführung in Rheinland-Pfalz fühlt sich getäuscht, und zwar von jenem Anwalt, von dem das Mauss-Geld überwiesen wurde. Auch auf Nachfrage habe der nicht zu erkennen gegeben, dass das Geld eigentlich von Mauss kam. Der auf vielen Überweisungen auftauchende Name im Verwendungszweck hatte offenbar niemanden stutzig gemacht - es handelte sich dabei um eine Briefkastenfirma, die Mauss unter einem seiner Decknamen hielt.

Bleser hatte wegen der Affäre auch auf Listenplatz eins bei der jüngsten Bundestagswahl verzichtet, hat aber das Direktmandat in seinem Wahlkreis gewonnen.