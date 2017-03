12. März 2017, 13:47 Uhr Wahlkampfveranstaltungen Türkei droht Niederlanden mit "schwersten" Maßnahmen









Zwei türkischen Ministern sind in den Niederlanden Wahlkampfauftritte verboten worden.

Die türkische Regierung droht jetzt mit "schwersten" Konsequenzen.

Ein Demonstrant drang am Sonntag in das niederländischen Konsulat in Istanbul ein und hisste die türkische Flagge.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Türkei sind nach verbotenen Wahlkampfauftritten zweier türkischer Minister stark belastet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Niederlanden erneut gedroht und Ministerpräsident Binali Yıldırım kündigte "schwerste" Gegenmaßnahmen an.

Am Samstag hatte die niederländische Regierung erst dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Landeerlaubnis kurzfristig verweigert. Dann wurde auch noch die per Auto aus Deutschland eingereiste Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya festgesetzt.

Amateurvideoaufnahmen zeigen, wie Kaya mit niederländischen Polizisten diskutiert, die sie am Betreten des türkischen Konsulats hindern. "Dieses Gebäude gehört meinem Land und ich bin eine Ministerin." Ein solches Vorgehen habe es in der internationalen Praxis noch nie gegeben. "Ich akzeptiere das nicht. Ich lehne es ab. Ich werde nicht nach Deutschland zurückkehren." Nachdem sie zur unerwünschten Person erklärt wurde, eskortierten bewaffnete Polizisten die Ministerin noch in der Nacht zur deutschen Grenze. Vom Flughafen Köln-Bonn aus flog sie zurück in die Türkei. Beide Minister wollten vor Landesleuten in Rotterdam für das Verfassungsreferendum am 16. April werben.

Vor dem Konsulat in Rotterdam demonstrierten am Samstagabend mehr als tausend Menschen gegen das Verbot der Wahlkampfauftritte. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Schlagstöcken gegen sie vor. Die Beamten nahmen mehrere Demonstranten fest. Sie hätten Sicherheitskräfte mit Steinen und Blumentöpfen attackiert, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Die meisten seien friedlich abgezogen.

Wütende Reaktionen aus der Türkei

Präsident Erdoğan drohte den Niederlanden mit Konsequenzen. "Hey Holland, wenn Ihr die türkisch-niederländischen Beziehungen vor den Wahlen am Mittwoch opfert, werdet Ihr den Preis dafür bezahlen", sagte Erdoğan am Sonntag bei einer Preisverleihung in Istanbul. Die Türkei habe noch nicht das getan, was nötig sei. Er kritisierte das Verhalten der niederländischen Behörden als "unanständig". "Das wird nicht ohne Antwort bleiben", sagte er. Der Westen sei "islamophob" und habe sein wahres Gesicht gezeigt. Außerdem warf er deutschen Medien vor, falsch über das angestrebte Präsidialsystem zu berichten. Das deutsche Staatsfernsehen verbreitet Lügen und Falschmeldungen."

Zuvor hatte bereits Ministerpräsident Binali Yıldırım verärgert reagiert. Er teilte am Sonntag mit, die Antwort darauf werde in der "schwersten Art und Weise" ausfallen. "Unsere so genannten europäischen Freunde, die bei jeder Gelegenheit von Demokratie, freier Meinungsäußerung und Menschenrechten sprechen, sind angesichts dieser Ereignisse ein weiteres Mal eine Klasse sitzengeblieben." Durch solche Ereignisse werde deutlich, wer die "wahren Freunde" seien. Er rief die im Ausland lebenden Türken zudem dazu auf, ruhig zu bleiben.

Nach der Blockade Çavuşoğlus wurden bereits dem türkischen Außenministerium zufolge die niederländische Botschaft in Ankara und das Konsulat in Istanbul abgesperrt. Dem gerade außer Landes weilenden niederländischen Botschafter wurde bedeutet, dass er für die nächste Zeit nicht in die Türkei zurückkehren solle.

Der Sprecher von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan, Ibrahim Kalin, twitterte: "Schande über die niederländische Regierung". Diese habe "anti-islamischen Rassisten und Faschisten" nachgegeben und damit die Beziehungen beider Länder beschädigt. Die Ereignisse markierten einen "schwarzen Tag für die Demokratie in Europa".

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bezeichnete das Verhalten der türkischen Regierung als Erpressung. Ankara habe mit Sanktionen gedroht, sollte ihnen nicht gestattet werden, vor Landsleuten für das Verfassungsreferendum zu werben, sagte Rutte. "Wir können niemals unter dieser Art Erpressung miteinander arbeiten", fügte er hinzu. "Wir haben eine rote Linie gezogen."

Demonstrant hisst türkische Flagge auf nierdländischem Konsulat in Istanbul

Am Sonntag kletterte ein Demonstrant kletterte auf das Dach des niederländischen Konsulats in Istanbul. Dort tauschte er die niederländische Flagge durch die türkische aus. Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur DHA zeigten, wie er auf dem Dach stand und "Gott ist groß" rief. Demnach sei der Mann unerkannt entkommen. Mittlerweile ist auf dem Konsulat wieder die niederländische Fahne gehisst. Wie der Mann in das hoch gesicherte Gebäude gelangen konnte, war zunächst unklar. Seit dem verhinderten Auftritt der türkischen Familienministerin in Rotterdam ist die Sondereinsatzpolizei vor dem niederländischen Konsulat postiert.

Der türkische Außenminister Çavuşoğlu will am Sonntag im französischen Metz auftreten. Am 16. April sollen die Türken über eine Verfassungsreform abstimmen. Sie würde die Machtbefugnisse des Staatspräsidenten Erdogan massiv ausweiten. Erdogan geht derzeit massiv gegen Regierungskritiker vor; viele Oppositionelle, Journalisten und Kurden sind im Gefängnis. In den Niederlanden finden am Mittwoch Parlamentswahlen statt.