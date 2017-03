15. März 2017, 20:10 Uhr Wahl in den Niederlanden "Die Populisten sagen nur zu allem Nein"

EU-Skepsis, Angst vor Flüchtlingen, soziale Probleme machen Geert Wilders stark - und sind die Themen des niederländischen Wahlkampfs. Doch im Schatten der großen Debatten arbeiten immer mehr Niederländer an neuen Formen der Demokratie.

Von Pieter Couwenbergh

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden die Niederländer nur ungern politische Experimente wagen: Zu den Top 4 in den jüngsten Umfragen zu den Wahlen am heutigen Mittwoch gehören mit den Rechtsliberalen, den Christdemokraten und der linksliberalen D66 drei traditionelle, alte Parteien. Relativ neu ist nur die PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders, die den zweiten Platz belegt.

Doch der erste Schein trügt. Auch wenn die Wähler den Umfragen zufolge offenbar mehrheitlich auf vertraute Volksvertreter setzen - in der niederländischen Gesellschaft tut sich was.

Das belegt zum einen schon die Vielzahl von Klein- und Kleinstparteien, die zur Wahl antreten. Viele widmen sich ganz bestimmten Themen und sie haben aufgrund der niedrigen Sperrklausel gute Aussichten, Vertreter ins Parlament zu schicken. Sage und schreibe 28 Parteien treten landesweit zur Wahl an - von den orthodox-calvinistischen Parteien SGP und CU über die Partei für die Menschen über 50 (50Plus) bis zur Partei für die Tiere. Selbst für die Niederländer, die an eine bunte Parteienlandschaft gewöhnt sind, ist das eine ungewohnt große Auswahl.

Der Wunsch nach Neuerung zeigt sich aber nicht nur bei den Parteien. Im ganzen Land entstehen seit einigen Jahren immer neue Bürgerinitiativen, die alle möglichen Ziele verfolgen. Manche wollen die parlamentarische Demokratie modernisieren. In einigen Gemeinden gibt es neuerdings Bürgerparlamente. Manche Bürger wünschen sich einfach nur eine umweltfreundliche Stromversorgung: Insbesondere in größeren Städten und Gemeinden experimentieren die Bürger mit Energiekooperationen, die gemeinsam etwa Sonnenkollektoren kaufen und Vereinbarungen mit Energieunternehmen treffen. Im Trend liegen auch "Sorgkooperationen" - eine Art Nachbarschaftshilfe, die sich ehrenamtlich um ältere Menschen, chronisch Kranke und Menschen mit Behinderungen kümmern.

In den Niederlanden gab es früher, ähnlich wie in Deutschland, viele Vereine, in denen sich die Menschen ehrenamtlich engagierten. In den 1980er Jahren aber übernahm der Staat viele Aufgaben. Das Vereinswesen kam in den meisten Orten zum Erliegen - doch nun erlebt es eine Wiedergeburt. Auch weil Regierung und Kommunen sparen, und sich aus vielen Aufgaben wieder zurückziehen.

Politik ist nicht mehr nur eine Angelegenheit für Den Haag

Das wachsende Engagement hängt einerseits damit zusammen, dass viele sich Sorgen über die Zukunft machen - angesichts von Umweltkrisen, zunehmender Flüchtlingszahlen, einer technologischen Revolution, die das Leben radikal verändert. Es gab in den vergangenen Jahren auch Kürzungen im Sozialsystem.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass es jetzt darum geht, selbst etwas zu tun. Politik wird inzwischen nicht mehr so sehr als eine Angelegenheit für die Volksvertreter in Den Haag wahrgenommen, sondern immer mehr als etwas, zu dem jeder etwas beitragen kann und muss.

Dazu kommt bei vielen Niederländern das Gefühl, dass Veränderungen im politischen Denken nicht nur nötig, sondern auch möglich sind. Sie schließen dies etwa aus der überraschenden Entscheidung der Briten für den Brexit und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten - selbst wenn dessen erste Maßnahmen viele Menschen erschreckt haben.

Kurz zusammengefasst: Die Niederländer wollen von der Politik gehört werden.

Nationale Identität, Referenden, Losverfahren

Viele suchen da offenbar Verständnis bei jemandem, der ihre Sprache spricht und ihre Sorgen zu verstehen scheint. Der ihnen Halt verspricht mittels einer starken nationalen Identität und eine sichere Heimat in der unsicheren globalisierten Welt. Der der Gleichbehandlung und der freien Meinungsäußerung Grenzen setzen will, die manche verunsichert. Jemand wie Geert Wilders.

Der Wunsch, gehört zu werden, muss aber nicht zwangsläufig zu Parteien wie der von Wilders führen. Er kann auch etwas ganz anderes bewirken: So wird im Schatten des Wahlkampfes auch über eine Reform der parlamentarischen Demokratie diskutiert. Das Volk möchte mehr Demokratie - und weniger Politik. Einmal in vier Jahren abstimmen, so meinen viele, reicht nicht mehr in diesen digitalen Zeiten. Die EU-Skeptiker Thierry Baudet (Forum für Demokratie), Jan Roos (Für die Niederlande) und Jan Dijkgraaf (Kein Niveau) fordern verbindliche Referenden wie in der Schweiz.

Es gibt noch ausgefallenere Ideen wie die des belgischen Schriftstellers David von Reybroeck, der vorschlägt, Bürger über eine Auslosung in demokratische Institutionen - auch das Parlament - zu bringen. Andere fordern, es sollte nicht der Chef der größten Partei Ministerpräsident werden, sondern die Bürger sollten ihn direkt wählen.

Die Debatte um eine Reform der niederländischen Demokratie wird allerdings längst nicht mehr nur von Intelektuellen geführt. Sie ist in vielen Orten schon in der Praxis angekommen, zum Beispiel in Heerhugowaard, Geburtsort der Bewegung "Code Orange".