29. Januar 2017, 16:59 Uhr USA Wie sich Trumps Gegner gegen den Einreisestopp wehren wollen









Feedback

Anzeige

Richter und Staatsanwälte argumentieren, Trumps Erlass verstoße gegen die amerikanische Verfassung.

Ein Paragraph im US-Bundesgesetz hingegen erlaubt es dem Präsidenten, Ausländern die Einreise zu verweigern, wenn er dies als schädlich für die Interessen der USA erachtet.

Ein älteres Gesetz wiederum verbietet diesbezüglich die Bevorzugung oder Benachteiligung aufgrund von Herkunft.

Von Deniz Aykanat

Am Samstagabend New Yorker Zeit macht Richterin Ann Donnelly US-Präsident Donald Trump einen kleinen Strich durch die Rechnung. Die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) hatte bei einem Bundesgericht in New York im Auftrag zweier betroffener Iraker Klage gegen Trumps Dekret eingereicht. Die "Executive Order" des Präsidenten sieht vor, dass Menschen aus dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien und dem Sudan für 90 Tage nicht in die USA einreisen dürfen. Das Flüchtlingsprogramm wird für 120 Tage ausgesetzt, die Einreise für syrische Flüchtlinge wird sogar auf unbestimmte Zeit gestoppt.

Bundesrichterin Ann Donnelly, die noch von Trumps Vorgänger Barack Obama als Bundesrichterin nominiert wurde, gab der Klage teilweise statt. Sie untersagte die Ausweisung von Ausländern, die seit dem Erlass des Dekrets an US-Flughäfen festgehalten werden. Den Gerichtsdokumenten zufolge verfügte Donnelly, dass keiner der Betroffenen (die ACLU geht von 100 bis 200 festgehaltenen Reisenden aus) ausgewiesen werden darf, wenn er über eine gültige Einreiseerlaubnis oder eine Green Card verfügt.

Nach New York erwägen neben Hawaii weitere US-Bundestaaten ein gerichtliches Vorgehen gegen Trumps Dekret. Die Generalstaatsanwälte von Pennsylvania, Washington und Hawaii erklärten, es werde derzeit geprüft, welche Klagen vor welchen Gerichten eingereicht werden könnten. Die US-Bundesstaaten Virginia, Massachusetts und Washington haben sich CNN zufolge dem Richterspruch angeschlossen und einstweilige Verfügungen gegen Teile des Dekrets erlassen.

Nicht gesagt ist damit allerdings, ob die Betroffenen dann auch aus den Flughäfen und somit auf US-Boden gelassen werden, sagt Zachary Manfredi von der Yale's Worker and Immigrant Rights Advocacy Clinic, die Einwanderer und Arbeiter vertritt. Das Urteil besagt lediglich, dass die Betroffenen nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden dürfen. Wie lange sie im Transit-Bereich der Flughäfen oder womöglich in Abschiebelagern festgehalten werden können, besagt der Gerichtsbeschluss nicht.

Anzeige

Doch mit welcher rechtlichen Grundlage kann ein US-Präsident überhaupt Dekrete erlassen? Und welche Möglichkeiten gibt es, dagegen vorzugehen?