19. September 2017, 20:13 Uhr UN-Vollversammlung Trump will "Rocket Man" Kim das Fürchten lehren

Der US-Präsident macht seine Haltung gegenüber Nordkorea in seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung überdeutlich. Was er aber von der Staatengemeinschaft will, bleibt völlig unklar.

Von Thorsten Denkler , New York

Er schaut nach rechts, nach links. Dann reckt er sein Kinn vor. Wie ein Boxer, bevor er in den Ring steigt. Donald Trump steht vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Es ist der erste Auftritt des nicht mehr ganz neuen, aber immer noch atemberaubend ungewöhnlichen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Trump weiß, was jetzt kommt. Und er wird wissen, was er damit auslöst. Dann holt er aus für eine ganze Reihe von Kinnhaken, Leberhaken und andere Arten von Wirkungstreffern.

Zuvor hat der ebenfalls neue Generalsekretär der Vereinten Nationen gesprochen, António Guterres. Vor Wutreden hat er gewarnt, davor, dass solche Reden schnell zu "tödlichen Missverständnissen" führen könnten. Trump war noch nicht da, als Guterres gesprochen hat. Aber was hätte das auch geändert?

Anfang August war das, da hat Trump dem Regime in Nordkorea gedroht, es mit "Feuer, Wut und Macht" zu überziehen, sollte es die USA ernsthaft bedrohen. Es war der damalige Höhepunkt der verbalen Eskalation. Die Welt schien so nahe an einem neuen Atomkonflikt zu sein, wie seit der Kuba-Krise nicht mehr. Staatschefs aus der ganzen Welt mahnten Trump, es nicht zu übertreiben. So wie UN-Generalsekretär Guterres an diesem Dienstag, dem Eröffnungstag der Generaldebatte.

Trump hat die Kritik nicht beeindruckt. Im Gegenteil: Er sei wahrscheinlich nicht deutlich genug gewesen, was Nordkorea angeht, vermutete er. Darüber muss er sich künftig keine Gedanken mehr machen. Deutlicher als an diesem Dienstag kann er nicht mehr werden.

Die USA, sagt Trump, stehen bereit, Nordkorea "vollständig zu zerstören". Ein Raunen geht durch die große Versammlungshalle der Vereinten Nationen. Menschen schauen sich an. Hat er das wirklich gerade gesagt? Vollständige Zerstörung? Wenn Trump nach der totalen verbalen Eskalation gesucht hat, jetzt hat er sie gefunden.

Sie passt zu den Überlegungen des US-Militärs und Trumps, Nordkorea notfalls auch mit taktischen Nuklearwaffen anzugreifen. Aber selbst das wäre noch etwas anderes als eine vollständige Zerstörung.

Wo Trump vage bleibt

Die Frage ist: Blufft Trump? Oder meint er es so? Er schränkt selbst sofort ein, dass das nicht nötig sei, wenn alle Staaten mitspielten. Oder Nordkoreas Regimeführer Kim Jong-un einlenkte. Den nennt Trump in seiner Rede nur noch den "Rocket Man", den Raketenmann. Was er von Kim will, ist klar. Ein Ende des Atomprogramms - sofort. Was er aber von der Staatengemeinschaft will, das bleibt völlig unklar.

Die Wirtschaftssanktionen gegen das Land sind so straff angezogen, dass die Bevölkerung jetzt schon kaum mehr Luft zum Atmen hat. China und Russland haben die Sanktionen mitgetragen. Aber vor allem China hat kein Interesse daran, seinen kleinen Nachbarn politisch implodieren zu lassen. Staatspräsident Xi Jinping will Stabilität in der Region. Und keinen Konflikt, der nicht mehr zu beherrschen ist.