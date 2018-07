9. Juli 2018, 17:40 Uhr Türkischer Präsident Erdoğan Er und nur er

Recep Tayyip Erdoğan hat zum zweiten Mal seinen Amtseid als Präsident der Türkei abgelegt.

Damit ist in der Türkei auch der Wechsel hin zum Präsidialsystem vollzogen. Erdoğan ist nun Staats- und Regierungschef in einem.

Mit dabei als "besonderer Freund" des Präsidenten ist auch Altkanzler Gerhard Schröder.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Der Beamte Yusuf Fındık, beschäftigt beim Landwirtschaftsamt in der türkischen Stadt Mersin, lag schon auf dem Friedhof, da wurde er entlassen: mit einem Dekret, mit dem mehr als 18 500 Staatsbedienstete ihre Arbeit verloren. Als das Dekret am Sonntag veröffentlicht wurde, dachte man, es werde das letzte im seit zwei Jahren währenden Ausnahmezustand sein.

Am Montag wurden aber noch mehrere Dekrete bekannt, die den Übergang von der bisherigen parlamentarischen Demokratie in das neue Präsidialsystem regeln sollen. Die Staatszeitung veröffentlichte auch noch einen Erlass, der schnell ein Gremium etabliert, das für den Bau zweier geplanter Atomkraftwerke zuständig ist. Es sollen die ersten Reaktoren der Türkei werden, russische und japanische Firmen sollen sie bauen. Die Mitglieder des Nuklearausschusses werde der Präsident zwei Wochen nach seiner Vereidigung noch ernennen, heißt es in dem Gesetz. Der Präsident wird jetzt immer alle Mitglieder der wichtigen Gremien ernennen.

Am Montagnachmittag legte Recep Tayyip Erdoğan, der jetzt 64 Jahre alt ist, zum zweiten Mal seinen Amtseid als Präsident vor dem Parlament ab. Als Erdoğan die Rednertribüne betrat, bat der amtierende Parlamentspräsident die Abgeordneten aufzustehen. Die Politiker der Oppositionsparteien - der sozialdemokratischen CHP, der rechten Iyi-Partei und der Kurdenpartei HDP - aber blieben demonstrativ sitzen. Nach der Eidesformel gab es heftigen langen Beifall, jedoch nur von den AKP-Abgeordneten. Der Sender CNN-Türk blendete nach der kurzen Zeremonie den Schriftzug ein: Das neue System ist offiziell in Kraft.

Die vor einem Jahr von einer knappen Mehrheit der Türken gebilligten Verfassungsänderungen geben dem Präsidenten in den nächsten fünf Jahren viel mehr Macht als in seiner ersten Amtszeit. Erdoğan führt wieder seine Partei, die AKP, was früher von der türkischen Verfassung ausgeschlossen war. Er ist Staats- und Regierungschef in einem, das Amt des Premierministers wurde abgeschafft. Der Präsident allein ernennt Minister und kann sie entlassen, wenn er will. Die Macht des Parlaments wurde damit beschnitten. Erdoğan nennt dieses neues System "absolute Gewaltenteilung".

Zur Party ist als "besonderer Freund" auch Altkanzler Schröder eingeladen

Nach der Vereidigung und einem rituellen Besuch des Atatürk-Mausoleums lud Erdoğan zu einem Empfang in seinen Palast. Neben dem russischen Ministerpräsidenten Dmitrij Medwedjew standen nach Angaben der regierungsnahen Zeitung Sabah auch der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, der ukrainische Präsident Petro Poroschenko und der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow auf der Gästeliste. Auch Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) reiste nach Ankara. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Schröder sei zur pompösen Party als "besonderer Freund" des Präsidenten eingeladen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, der ehemalige Kanzler werde "in Vertretung der Bundesregierung" dort sein. Die Vereidigung sei "ein protokollarischer Akt", politische Gespräche seien nicht geplant. Schröder hatte sich im vergangenen Jahr bei Erdoğan erfolgreich für die Freilassung des in der Türkei mehrere Monate lang inhaftierten Menschenrechtlers Peter Steudtner eingesetzt.

Erdoğan wollte am Montagabend auch seine Vizepräsidenten und die neuen 16 Minister vorstellen. Er deutete vorher an, dass es zu einer Reihe von Neubesetzungen kommen werde. In türkischen Medien wurde spekuliert, Erdoğans Schwiegersohn Berat Albayrak, der zuletzt Energieminister war und als Kronprinz gehandelt wird, könnte weiter aufsteigen.

Dagegen soll Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, der sich zuletzt um eine Entspannung des belasteten deutsch-türkischen Verhältnisses bemüht hatte, angeblich ausscheiden. Als sein wahrscheinlichster Nachfolger wurde Erdoğans bisheriger Sprecher und Vertrauter genannt, der Theologe Ibrahim Kalın. Im Außenministerium soll auch das bisherige Europaressort aufgehen. Kalın hat in der Türkei, in Malaysia und in den USA studiert, er unterstützt Erdoğans "Turkey First"-Doktrin.