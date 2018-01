15. Januar 2018, 07:37 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Für die SPD-Spitze beginnt eine arbeitsreiche Woche. Bis zum Sonderparteitag am Sonntag haben Parteichef Schulz und seine Führungsmannschaft nun Zeit, möglichst viele Delegierte von den Vorzügen eines neuen schwarz-roten Bündnisses zu überzeugen. Der Ausgang ist völlig unklar. Hintergründe und Details von Christoph Hickmann. Die SPD sollte ihren Leuten wieder klarmachen, wofür Sozialdemokratie steht, meint Heribert Prantl in seinem Kommentar.

Palästinenserpräsident Abbas nennt Trumps Jerusalem-Entscheidung "Ohrfeige des Jahrhunderts". Im Verhältnis zu Israel würden die Palästinenser nun die Verträge von Oslo und alle anderen Vereinbarungen überdenken. Hier mehr lesen

EXKLUSIV Gerichte kassieren fast die Hälfte der abgelehnten Asylbescheide. Gut 44 Prozent der Geflüchteten haben Erfolg mit ihrer Klage. Bei Syrern und Afghanen ist die Quote noch deutlich höher. Zum Bericht von Bernd Kastner

Lebenserwartung in Industrienationen sinkt. Viele Menschen sind zu dick und haben ungesunde Lebensgewohnheiten. Aktuell gibt es Anzeichen dafür, dass Menschen aus Industrieländern wieder früher sterben. Das könnte drastische Folgen haben für die Höhe der Lebens- und Rentenversicherungen. Mehr dazu von Anna Gentrup und Friederike Krieger

Australian Open: Julia Görges und Mona Barthel erreichen zweite Runde. Für drei prominente US-Spielerinnen ist das Turnier dagegen schon beendet: Sloane Stephens, Venus Williams und Coco Vandeweghe. Hier lesen Sie mehr.

Was wichtig wird

CSU-Vorstand berät in München über Sondierungsergebnisse. Es wird erwartet, dass nach den Spitzengremien von CDU und SPD auch die Christsozialen die erzielten Ergebnisse begrüßen und sich einhellig für Koalitionsverhandlungen zu einer großen Koalition aussprechen werden.

Der russische Außenminister zieht seine Bilanz des Jahres 2017. Lawrow wird bei der Pressekonferenz in Moskau auch einen Ausblick auf bevorstehende Themen geben. Dazu könnten etwa Konflikte wie in Syrien und auf der koreanischen Halbinsel gehören sowie die angespannten Beziehungen zu den USA. Wie Lawrow die Welt sieht, lesen Sie in diesem Text aus dem SZ-Archiv.

Münchner Amoklauf: Plädoyers im Prozess gegen Waffenhändler werden fortgesetzt. Der 33-jährige Philipp K. soll dem Amokläufer David S. die Pistole verkauft haben. Ihm wird unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen. Im Juli 2016 hatte David S. mit der Waffe neun Menschen getötet, fünf schwer verletzt und sich anschließend selbst erschossen. Zu den Hintergründen

Frühstücksflocke

Macron will Baguette als Unesco-Kulturerbe anerkennen lassen. Nachdem die neapolitanische Pizza zum Kulturerbe gekürt wurde, will Frankreich nachziehen. Das Baguette sei "Alltag der Franzosen", so Macron gegenüber dem Sender Europe 1. Man werde in der ganzen Welt darum beneidet.