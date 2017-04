10. April 2017, 19:07 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige









Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Ley

Der Tag kompakt

Tillerson: USA wollen Unschuldige überall auf der Welt schützen. Auf dem G7-Gipfel kündigt der US-Außenminister einen Politikwechsel an, weg vom Isolationismus zurück zu einer Art Weltpolizei. Zuvor hatte Tillerson bereits gesagt, der Angriff auf Syrien sei auch eine Warnung an Nordkorea gewesen. Die Verbündeten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad verschärfen ihrerseits den Ton: Mit dem Luftschlag in Syrien hätten die USA "rote Linien überschritten". Alle Details lesen Sie hier.

EXKLUSIV Die AfD macht einen schmutzigen Wahlkampf in NRW. Auf Veranstaltungen treten die Rechtspopulisten in Westdeutschland bürgerlich auf. Doch im Internet hetzen Parteimitglieder offen gegen Muslime, Flüchtlinge und Frauen. Zum Artikel von Benedikt Peters.

Arbeiter bekommen immer weniger von der Wirtschaftsleistung. Obwohl in vielen Industriestaaten die Wirtschaft wächst, profitieren Arbeiter kaum von dem Aufschwung. Der Anteil der Einkommen aus Kapitalerträgen am Gesamteinkommen steigt, der Anteil der Lohneinkommen sinkt. Sogar der neoliberal geprägte Internationale Währungsfond empfiehlt deshalb mehr Umverteilung. Zum Text

Opfer rechtsextremer Gewalt müssen sich selbst helfen. Binnen eines Jahres hat es in Berlin 43 rechtsextreme Angriffe gegeben. Doch bisher ist keine einzige Tat aufgeklärt. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus will den Betroffenen nun mit einer Broschüre Hilfestellung bieten. Zur Reportage von Antonie Rietzschel

SZ-Leser diskutieren

Wie bewerten Sie Trumps Kurswechsel in der Außenpolitik? BTW92017 sieht "ein Ablenkungsmanöver von seiner bisherigen missglückten Innenpolitik", Kilpikonna sieht Opportunismus: "Anfangs dachte ich, er wäre unberechenbar, nun glaube ich, es kommt einfach darauf an, wer ihm gerade etwas einflüstert." Ossi hält Trumps Außenpolitik für katastrophal, da sie "völlig im Widerspruch zu seinen Wahlkampfaussagen und zu seinem Wählerauftrag" stehe. Einige Leser können hingegen gar keinen Kurs ausmachen: "Trump macht keine Kurswechsel, weil er nie einen Kurs hatte", schreibt schneemoser. "Der plappert heute so und morgen so." Diskutieren Sie mit uns.