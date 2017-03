10. März 2017, 07:38 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was wichtig ist und was wichtig wird.

Von Oliver Das Gupta

Was wichtig ist

Mutmaßlicher Kindermörder Marcel H. festgenommen. Der 19-Jährige hat sich in Herne gestellt. Eine weitere Leiche, die in einer brennenden Wohnung in der Nähe gefunden wurde, soll ebenfalls mit dem Fall in Zusammenhang stehen. Zu den Einzelheiten

Sieben Verletzte bei Angriff am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ein Mann war mit einer Axt auf Passanten losgegangen, drei Menschen wurden schwer verletzt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, der Polizei zufolge soll er psychische Probleme haben. Weitere Informationen

Südkoreas Präsidentin Park des Amtes enthoben. Das Verfassungsgericht bestätigt die Entscheidung einstimmig. Park verliert ihre Immunität und wird wohl wegen Kungeleien mit Wirtschaftsbossen angeklagt. In Seoul spekuliert man über eine baldige Verhaftung, schreibt unser Südostasien-Korrespondent Christoph Neidhart in seinem Text.

EXKLUSIV Was Arztfunktionäre und Kassenchefs verdienen. 2016 gab es ein schönes Plus bei den Bezügen. Topverdiener ist der oberste Funktionär der Kassenärzte, schreibt Thomas Öchsner. Bericht aus Berlin

Zwei Tote bei Schießerei in Baseler Bar. In der Schweizer Stadt haben zwei Schützen offenbar zielgerichtet zwei Männer getötet und einen weiteren schwer verletzt. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet. Zur Meldung

Was wichtig wird

Abschluss des EU-Gipfels. Am zweiten und letzten Tag ihres Treffens in Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs ohne Großbritannien über die Zukunft der Gemeinschaft. Am Vortag sorgten die polnische Regierung für Wirbel, die vergeblich versuchte, die Wiederwahl ihres Landsmannes Tusk als EU-Ratspräsident zu verhindern. Bericht von SZ-Korrespondenten

Bundesrat entscheidet über Einstufung von Maghreb-Staaten. Auf Antrag Bayerns befasst sich die Länderkammer erneut mit der umstrittenen Einstufung als sichere Herkunftsländer. Damit soll die Zahl der Flüchtlinge aus Staaten wie Tunesien und Marokko verringert werden. Vorbehalte haben vor allem Bundesländer mit Regierungsbeteiligung von Grünen und Linken.

Türkischer Präsident in Russland. Putin und Erdoğan wollen über den Bau der Erdgasleitung TurkStream sprechen, die die Gasversorgung unter Umgehung der Ukraine sicherstellen soll. Am Vortag war Sigmar Gabriel erstmals als Bundesaußenminister mit Putin zusammengetroffen - es sei ein gutes Gespräch gewesen, schreibt Moskau-Korrespondent Julian Hans.

Grünen-Spitze präsentiert Entwurf zu Wahlprogramm. Über das Programm für den Bundestagswahlkampf muss dann noch ein Parteitag im Juni abstimmen. Vorher wollen Grünen Fraktions-Vorsitzende Göring-Eckardt und Bundesvorsitzender Özdemir mit Neumitgliedern über den Entwurf diskutieren.

Frühstücksflocke

Der Donauwalzer - ein Recyclyling-Werk. Die gängige Orchesterversion der heimlichen Hymne Österreichs hatte heute vor 150 Jahren Premiere. Komponist Johann Strauss (Sohn) verwendete dafür bestehende Klangideen, fand Musikforscher Norbert Linke heraus. Die kuriose Geschichte des Walzers