24. Dezember 2016, 10:50 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was wichtig ist und wird.

Von Lea Kramer

Der Morgen kompakt

Gauck: "Die Angst hat uns nicht". In seiner letzten Weihnachtsansprache als Bundespräsident will Joachim Gauck den Deutschen die Angst vor Terror und Hass nehmen. In seiner Ansprache geht er ausführlich auf den Terroranschlag in Berlin ein. "Wir spüren die Angst - aber: Die Angst hat uns nicht", sagt er. Die Rede im Wortlaut

So gelangte Anis Amri von Italien nach Deutschland und wieder zurück. Der mutmaßliche Attentäter von Berlin kam 2011 als Flüchtling auf der italienischen Insel Lampedusa an. In Italien musste er wegen Brandstiftung ins Gefängnis. Nach seiner Haft kam er nach Deutschland, radikalisierte sich weiter und verübte wohl den Anschlag am Breitscheidplatz. Danach flüchtete er zurück nach Italien. Eine Chronologie der Ereignisse von Moritz Matzner. Warum es frappierend ist, wie sich Ausländerfeinde und islamistische Fanatiker im Streit über Amris Flucht nach Mailand in die Hände spielen, kommentiert Kurt Kister.

Irrtümlich Verdächtigter von Berlin wollte eigentlich nur U-Bahn erwischen. Navid B. galt kurz nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt als möglicher Täter. Dabei sei er nur gerannt, weil er schnell nach Hause wollte. Mehr dazu

Deutscher Leopard-Panzer in den Händen der IS-Miliz. Ein in Deutschland hergestelltes Kampffahrzeug ist in Syrien in die Hände der IS-Terrormiliz gefallen. Die Dschihadisten erbeuteten den Panzer, nachdem sie eine türkische Armeeeinheit bei einem Gefecht in der Stadt al-Bab abwehren konnten. Die Details von Moritz Baumstieger

Die meisten Deutschen besitzen weniger als andere Europäer. Der mittlere Haushalt sammelt hierzulande ein Nettovermögen von 60 000 Euro an, deutlich weniger als der Durchschnitt der Bürger von 18 Euro-Staaten. Weil das mittlere Vermögen auch in allen Euro-Krisenstaaten höher ausfällt, könnten die Ergebnisse der neuen EZB-Studie politische Kontroversen auslösen. Zum Text von Alexander Hagelüken

Was wichtig wird

Weihnachtsfeierlichkeiten auf der ganzen Welt. Um 21.30 Uhr feiert Papst Franziskus die traditionelle Christmette im Petersdom. Am Sonntag richtet der Pontifex von der Loggia des Petersdoms aus seine Weihnachtsbotschaft an die Menschen und spendet den Papstsegen "Urbi et Orbi". Im Heiligen Land beginnt der 24. Dezember mit einer Prozession von Jerusalem nach Bethlehem. Dort zieht der Lateinische Patriarch in die Geburtskirche ein, wo eine Mitternachtsmesse abgehalten wird. In Deutschland finden viele Gottesdienste unter Polizeischutz statt. So etwa auch die Christmette im Kölner Dom um Mitternacht.

Entschärfung der Fliegerbombe in Augsburg. Am ersten Weihnachtsfeiertag müssen 54 000 Augsburger ihre Wohnungen verlassen. Dann wird in der Innenstadt ein 1,8 Tonnen schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Es ist die bislang größte Evakuierungsaktion nach einem Bombenfund in der Bundesrepublik. Mehr dazu

Frühstücksflocke

Der Weihnachtsmann kann Taiwanesisch. Mehr als eine halbe Million Wunschzettel und Briefe sind in diesem Jahr in den Weihnachtspostfilialen eingegangen. Sieben von diesen direkten Briefkästen zum "Weihnachtsmann" gibt es in Deutschland. Im brandenburgischen Himmelpfort beantworten zum Beispiel 20 Mitarbeiter seine Post - auch in Fremdsprachen. Aus Taiwan kommen nach Deutschland übrigens die meisten Briefe, gefolgt von Polen, China und Japan.