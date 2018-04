25. April 2018, 18:42 Uhr Steinmeier Demokratie und Gletscherblick

Der Bundespräsident besucht die Schweiz - auch, um zu diskutieren.

Von Charlotte Theile , Bern

Zweimal im Jahr lädt die Schweiz ausländische Staatsoberhäupter zum Besuch. Ziemlich selten, denn wenn es so weit ist, soll alles perfekt sein. Als Frank-Walter Steinmeier an diesem Mittwoch mit seiner Frau Elke Büdenbender am Flughafen Zürich ankam, wartete dort nicht nur ein roter Teppich und der Schweizer Bundespräsident Alain Berset, sondern auch eine schnelle Verbindung zum Sonderzug. Die Schweizer, seit jeher stolz auf ihre Bahn, rollten den Bundespräsidenten in der Mittagszeit nach Bern, vorbei an sanften Hügeln, zugebauten Tälern und Atomkraftwerken. Das Bahnpersonal servierte dazu ein Mittagessen.

In Bern erwarteten Steinmeier Hymnen und Militärmusik, inhaltlich dagegen gab es nicht allzu viel zu sagen. Der Flughafen Zürich sorgt seit Jahren für Lärmklagen im süddeutschen Raum. Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz sind exzellent, der Steuerstreit ist beigelegt, die Spionage-Affäre vom letzten Jahr ebenfalls. Einzig das Rahmenabkommen zwischen Bern und Brüssel sorgt für Unstimmigkeit, doch Spannungen wie diese gehören zur Schweiz wie Berge und Sonderzüge.

Steinmeier ist ohnehin nicht zum Verhandeln angereist. Der Bundespräsident möchte über Demokratie sprechen. Die Podiumsdiskussion an diesem Donnerstag in der Universität Fribourg ist einer der wenigen Termine, bei denen es konkret werden dürfte. "Kann die Demokratie im 21. Jahrhundert bestehen?", lautet die Frage, die Steinmeier mit Schweizer Studenten diskutieren möchte. Ihn erwarten dort nicht nur junge Leute, sondern auch neue Argumente für Volksabstimmungen. Es sei "gefährlich", wenn direkte Demokratie in Deutschland nur von der AfD gefordert werden, sagt etwa die Aktivistin Flavia Kleiner, die mit Steinmeier auf dem Podium sitzt.

Zum Abschluss wird der Bundespräsident einen Helikopterflug über die Schweizer Gletscher unternehmen. Dabei soll er mit eigenen Augen Folgen des Klimawandels sehen.