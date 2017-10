5. Oktober 2017, 15:26 Uhr Separatismus Spanisches Verfassungsgericht untersagt Parlamentssitzung in Katalonien









Eigentlich wollte die katalanische Regionalregierung in der Sitzung am Montag die Unabhängigkeit ausrufen.

Der Konflikt zwischen der Zentralregierung in Spanien und der Provinz Katalonien steuert auf eine weitere Konfrontation zu. Eigentlich wollte die katalonische Regionalregierung bei einer Sitzung des Regionalparlaments am Montag die Unabhängigkeit ausrufen. Darauf deutet zumindest vieles hin. Doch nun hat das spanische Verfassungsgericht diese Sitzung vorläufig verboten. Das Gericht folgte damit laut der Zeitung El Pais einem Antrag der Katalanischen Sozialistischen Partei, die eine Lossagung der Region von Spanien ebenso wie die Zentralregierung in Madrid ablehnt.

Es bleibt abzuwarten, ob Katalonien sich der Anordnung unterwirft. Denn das Verfassungsgericht hatte im Vorfeld auch schon das Referendum selbst für verfassungswidrig erklärt. Stattgefunden hat es dann doch - unter enormem Druck durch die spanischen Sicherheitskräfte. Dabei sprachen sich nach vorläufigen Angaben der katalanischen Regionalregierung etwa 90 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit aus. Allerdings lag die Wahlbeteiligung auch nur bei rund 40 Prozent - was aber wiederum auch damit zu tun hatte, dass die spanische Polizei Wahllokale räumte, Urnen und Stimmzettel beschlagnahmte und sich insgesamt bemühte, Menschen vom Wählen abzuhalten.

Erst am Vorabend hatte der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont in einer Fernsehansprache den spanischen König Felipe VI. scharf kritisiert: "Sie haben viele Katalanen enttäuscht." Felipe hatte seinerseits den Katalanen vorgeworfen, sie würden Gesetze brechen, die Gesellschaft spalten und den Willen der Mehrheit der Bevölkerung missachten. Felipe hatte am Vorabend den schlichtenden, mäßigenden Ton vermissen lassen, den sich viele von ihm erhofft hatten. Statt zum Dialog aufzurufen, das harte Vorgehen der Polizei in Katalonien zu kritisieren oder Verständnis für die Beschwerden der Katalanen durchblicken zu lassen, forderte er nur, Katalonien habe sich Madrid unterzuordnen. Der Verfassungsbruch durch die katalanische Regierung sei nicht hinzunehmen.

Regionalpräsident Puigdemont hatte sich in seiner Rede bereit gezeigt, mit der Führung in Madrid über Auswege aus der Krise und über mögliche Kompromisse zu verhandeln. Von seinem Vorhaben, einseitig die Unabhängigkeit von Spanien zu erklären, wollte er allerdings nicht abrücken. Madrid und die EU warnten ihn eindringlich vor diesem Schritt. Auf Verhandlungen wollte sich nun aber die spanische Zentralregierung nicht einlassen: "Die Regierung wird über nichts Illegales verhandeln und wird keine Erpressung hinnehmen", erklärte das Büro von Ministerpräsident Rajoy nach der Rede Puigdemonts. Dazu sei man erst bereit, wenn der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont die Unabhängigkeitsbestrebungen aufgebe.