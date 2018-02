3. Februar 2018, 03:27 Uhr Trotz Sanktionen UN-Bericht: Nordkorea verdient Millionen mit verbotenen Exporten









Pjöngjang soll einem UN-Bericht zufolge illegalen Handel mit "beinahe allen in den Resolutionen verbotenen Gütern" betreiben.

Durch eine verbotene Zusammenarbeit mit Syrien und Myanmar habe Nordkorea im vergangenen Jahr durch Raketeverkäufe 200 Millionen Dollar eingenommen.

Zur Umgehung der Sanktionen würden Schiffe unter falsche Flagge losgeschickt.

Nordkorea umgeht offenbar in großem Stil die gegen das Land verhängten UN-Sanktionen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Vereinten Nationen. Demnach betreibt Pjöngjang einen illegalen Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gas, Kohle und Eisen.

Allein zwischen Januar und September 2017 habe Nordkorea durch eine verbotene Zusammenarbeit mit Syrien und Myanmar bei ballistischen Raketen 200 Millionen Dollar (etwa 160 Millionen Euro) eingenommen, heißt es in einem UN-Bericht. In der Vergangenheit hatte US-Präsident Trump China vorgeworfen, illegalen Ölhandel mit Nordkorea zu betreiben.

Nordkorea exportiere nach wie vor "beinahe alle in den Resolutionen verbotenen Güter", schreiben die Experten in ihrem Bericht an den UN-Sicherheitsrat. Beschrieben werden unter anderem Strategien beim heimlichen Export von Kohle: Zur Umgehung der Sanktionen würden Schiffe unter falscher Flagge losgeschickt, auf dem Meer werde die Kohle dann auf andere Schiffen verladen. Gefälschte Dokumente verschleierten die Herkunft des Rohstoffs.

Mängel auch bei der Durchsetzung der Finanzsanktionen

In dem Bericht heißt es zudem, Pjöngjang habe noch immer Zugang zum globalen Finanzmarkt, weil es Mängel bei der Durchsetzung der Finanzsanktionen gegen das Land gebe. Nordkorea sei nach wie vor an "weit verbreiteten konventionellen Waffenverträgen und Cybermissionen beteiligt, um Militärgeheimnisse zu stehlen", schreiben die Experten. Nordkoreanische Diplomaten spielten eine wesentliche Rolle bei den verbotenen Programmen des Landes. Es fehle der "politische Wille", die verhängten Strafmaßnahmen tatsächlich durchzusetzen.

Der UN-Sicherheitsrat hat wegen des nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenprogramms scharfe Sanktionen gegen Pjöngjang verhängt. Nordkorea testet aber weiter Raketen. Im vergangenen September führte das international isolierte Land zudem seinen sechsten und bisher stärksten Atomwaffentest durch.