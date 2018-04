22. April 2018, 17:43 Uhr Salzburg Triumph der Konservativen bei Landtagswahl in Österreich

Die ÖVP baut ihre Macht in Salzburg aus, auch die FPÖ legt zu. Ein Desaster wurde die Wahl in Salzburg für die Grünen.

Und wieder ein Sieg für die Konservativen in Österreich. Bei der Landtagswahl im Bundesland Salzburg hat die ÖVP ihre Spitzenposition deutlich ausgebaut. Ministerpräsident und ÖVP-Landeschef Wilfried Haslauer erreichte am Sonntag laut Hochrechnung des ORF 38,3 Prozent, ein Plus von 9,3 Prozentpunkten. Die Sozialdemokraten verloren im Vergleich zum mäßigen Ergebnis vor fünf Jahren weiter an Boden. Die SPÖ erreichte nur noch 19,9 Prozent, knapp minus vier Prozentpunkte. Die FPÖ legte laut Hochrechnung um 1,8 Prozentpunkte auf 18,8 Prozent zu. Ein Desaster wurde die Wahl für die Grünen, die ihr Ergebnis praktisch halbierten und noch auf 9,2 Prozent kamen. Die liberalen Neos schafften bei ihrem ersten Antreten auf Salzburger Landesebene mit 7,2 Prozent sicher den Einzug ins Parlament.

Insgesamt waren 390 000 Bürger zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei nur 63 Prozent, minus zehn Prozentpunkte im Vergleich zu 2013.Haslauer hatte sich im Vorfeld nicht auf einen Koalitionspartner festgelegt. Bisher regierte der 61-Jährige, der für einen pragmatischen, konsensorientierten Kurs steht, mit den Grünen.Es war bereits der vierte Urnengang auf Landesebene in diesem Jahr. Dabei hat die ÖVP in drei Bundesländern markante Siege eingefahren. Die Wahlen galten insgesamt auch als erster Stimmungstest für die neue Koalition von ÖVP und FPÖ auf Bundesebene, die seit Dezember 2017 im Amt ist.