8. Juli 2018, 23:18 Uhr Salisbury Britin stirbt an Nowitschok-Vergiftung

Mehr als 100 Beamte überprüfen derzeit verdächtige Orte in Amesbury und Salisbury, in denen sich das mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftete Paar kurz vor den ersten Symptomen aufhielt.

Die vergangene Woche mit einer Nowitschok-Vergiftung ins Krankenhaus eingelieferte Britin ist tot. Das teilte Scotland Yard am Sonntagabend mit.

Die 44-jährige Frau und ihr 45-jähriger Partner waren vor einer Woche in ein Krankenhaus in Salisbury eingeliefert worden.

Das Paar war aus noch ungeklärten Gründen mit jenem Nervengift in Kontakt gekommen, mit dem im März ein Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal und dessen Tochter verübt worden war.

Die im südenglischen Amesbury mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok in Berührung gekommene Frau ist tot. Sie starb in einem Krankenhaus in Salisbury. Das teilte die britische Polizei am Sonntagabend mit. Wegen des Todes der Frau seien nun Mordermittlungen aufgenommen worden, erklärte Scotland Yard. Sie hinterlasse drei Kinder, sagte der Leiter der britischen Antiterroreinheit. Ihr 45-jähriger Partner, der dem Gift am 30. Juni ebenfalls ausgesetzt war, befinde sich nach Aussagen der Polizei weiter in kritischem Zustand.

Am vergangenen Wochenende waren beide in der südenglischen Region ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie nach Erkenntnissen von Scotland Yard bei ihrer Vergiftung mit einem "kontaminierten Gegenstand" in Berührung gekommen waren.

Die britische Premierministerin Theresa May zeigte sich nach dem Tod der Frau "entsetzt und schockiert". "Polizei und Sicherheitskräfte arbeiten mit Nachdruck, um die Fakten in dem Fall zu klären." Der Leiter der britischen Antiterroreinheit sagte, der Tod der Frau bestärke die Entschlossenheit der Polizei, das Geschehen aufzuklären.

Die Polizei glaubt, dass das Ende Juni vergiftete Paar möglicherweise einen Gegenstand oder ein Fläschchen berührt hat, das für den Anschlag auf den früheren russische Doppelagent Sergej Skripal, 67, und seine Tochter Julia, 33, Anfang März in Salisbury verwendet wurde. Beide haben den Anschlag überlebt und leben nun an einem geheimen Ort. London bezichtigte Moskau, Drahtzieher des Angriffs gewesen zu sein, der Kreml streitet die Vorwürfe vehement ab. Nowitschok wurde in der früheren Sowjetunion hergestellt, später tauchte es in anderen Ländern auf.

Mehr als 100 Beamte überprüfen derzeit verdächtige Orte in Amesbury und im 13 Kilometer entfernten Salisbury, in denen sich das Paar kurz vor den ersten Symptomen aufhielt. Dazu zählen eine Apotheke, eine Kirche und das Wohnhaus des 45-Jährigen. Das Hostel, in dem seine Freundin lebte, wurde evakuiert. Die Suche könnte nach offiziellen Angaben Wochen oder Monate dauern. Zudem werden 1300 Stunden Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet, um herauszufinden, wo sich das Paar in den Stunden vor der Vergiftung aufhielt.