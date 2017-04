19. April 2017, 09:44 Uhr Referendum in der Türkei Türkische Wahlkommission will Beschwerden gegen Referendum prüfen

Nach massiven Beschwerden über Wahlfälschungen beim Verfassungsreferendum kündigt die türkische Wahlkommission nun an, diese prüfen zu wollen.

Wahlbeobachter hatten die türkische Regierung zuvor kritisiert, weil diese sich weigerte, Manipulationsvorwürfen nachzugehen.

Die türkische Wahlkommission will an diesem Mittwoch die Beschwerden über Unregelmäßigkeiten beim Verfassungsreferendum prüfen. Dies sagte der Chef der Behörde dem türkischen TV-Sender NTV zufolge. Seit der Abstimmung am Sonntag mehren sich die Vorwürfe des Wahlbetrugs. Die türkische Regierung hatte sich jedoch zunächst geweigert, den Manipulationsvorwürfen nachzugehen.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte Ankara daher zuvor einen Mangel an Kooperationswillen bei der Klärung der Vorwürfe vorgeworfen. "Von einer Kooperation kann leider keine Rede sein", sagte Michael Link, der bei der OSZE das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte leitet, dem Redaktions-Netzwerk Deutschland.

Die Verlängerung des Ausnahmezustands und die Äußerungen der Wahlkommission, die die Manipulationsvorwürfe bislang strikt zurückgewiesen hatte, sprächen "eine eindeutige Sprache", sagte Link. Er wies Anschuldigungen aus Ankara zurück, Vertreter seiner Behörde seien bei der Beobachtung der Abstimmung voreingenommen gewesen: "Die jetzt öffentlich vorgebrachten Zweifel an unserer Neutralität sind eindeutig politisch motiviert."

Zu einer möglichen Änderung des Ergebnisses nach einer Überprüfung der Wahlzettel wollte sich Link nicht äußern. Er übte aber Kritik an der Wahlkommission: "Fest steht, dass die kurzfristige Entscheidung der Wahlkommission, falsch oder gar nicht gestempelte Wahlzettel als gültig zu werten, ein Verstoß gegen türkisches Recht darstellt." Link forderte die internationale Gemeinschaft auf, die Missstände anzusprechen. Die EU hatte Ankara am Dienstag aufgefordert, die Vorwürfe zu untersuchen.

Wieder Proteste in türkischen Städten

In mehreren Städten der Türkei protestierten am Dienstagabend erneut Tausende Menschen gegen den Ausgang des Referendums. Die Demonstranten versammelten sich unter anderem in der Metropole Istanbul, der Hauptstadt Ankara, dem westtürkischen Izmir und dem zentraltürkischen Eskişehir. Sie werfen der türkischen Regierung Manipulationen bei der Abstimmung vor.