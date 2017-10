6. Oktober 2017, 13:11 Uhr Reaktionen auf Friedensnobelpreis "Dieser Nobelpreis ist auch eine Ohrfeige für die Bundesregierung"









Die Geschäftsführerin der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen konnte zuerst kaum glauben, dass ihre Organisation den Friedensnobelpreis gewonnen hat.

Auf Twitter begrüßten zahlreiche Spitzenpolitiker großer Parteien die Entscheidung.

Die Bundesregierung gratulierte ebenfalls, wenn auch weniger enthusiastisch.

Zunächst brach die Website der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican) zusammen. Dann aber gab es zumindest auf Facebook eine Erklärung: "Es ist eine große Ehre mit dem Friedensnobelpreis für 2017 in Anerkennung unserer Rolle bei der Verwirklichung des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen ausgezeichnet worden zu sein." Ican wolle "der zerstörendsten Waffe, die je geschaffen wurde, ein Ende setzen - der einzigen Waffe, die eine existenzielle Bedrohung für die gesamte Menschheit darstellt". Zudem sei es "ein Tribut auch für die Überlebenden der Atombombenanschläge von Hiroshima und Nagasaki". Der Glaube einiger Regierungen, dass Atomwaffen eine legitime und wesentliche Sicherheitsquelle sind, sei "fehlgeleitet" und "gefährlich".

Beatrice Fihn, Geschäftsführerin von Ican in Genf, meinte dann in einer ersten Stellungnahme: "Wir waren schockiert, dann haben wir gekichert und einen Moment gedacht, der Anruf war vielleicht ein Scherz." Dann aber sagte sie: Die Auszeichnung sende eine Botschaft an alle Staaten, die im Besitz von Atomwaffen sind.

"Wir sind sehr glücklich über diese hohe Auszeichnung und den Rückenwind, den wir dadurch für ein Atomwaffenverbot erhalten", freute sich etwas später Sascha Hach, Vorstandsmitglied der deutschen Sektion von Ican, bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir fordern die Bundesregierung auf, dem Vertrag beizutreten." Die Bundesregierung habe "die politische Bedeutung des Verbotsvertrages völlig verkannt. Sie sollte die heutige Würdigung dieses Vertrages durch das Nobelkomitee zum Anlass nehmen, dem Verbot beizutreten. Merkel muss sich nun dem Bündnis der Deeskalation anschließen", fordert Hach.

"Die Bundesregierung unterstützt das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen", stellte dann schnell die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin klar. Gleichzeitig bekräftigte sie aber ihre Ablehnung des von Ican und 122 Ländern unterstützten UN-Vertrags zum Verbot von Atomwaffen. Solange es Staaten gebe, die Atomwaffen als militärisches Mittel ansehen würden und Europa davon bedroht sei, bestehe die Notwendigkeit einer nuklearen Abschreckung fort, sagte Demmer. "Diese wird durch die Nato gewährleistet." Der einzig richtige Weg zu nuklearer Abrüstung sei, einen Dialog und Verhandlungen mit den Staaten zu führen, die Atomwaffen besitzen.

Auch Moskau reagierte zurückhaltend auf die Auszeichnung. Man respektiere die Entscheidung des Nobelkomitees in Oslo, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Tass. "Russland ist ein verantwortungsbewusstes Mitglied im 'Atom-Klub'". Präsident Wladimir Putin habe mehrfach betont, wie wichtig ein atomares Gleichgewicht für die internationale Sicherheit sei.

Der scheidende Bundesjustizminister Heiko Maas hatte sich per Twitter positiv über die Entscheidung zu Wort gemeldet:

Atomwaffen schaffen nicht mehr Sicherheit. Sie machen die Welt instabiler und bedrohlicher. Glückwunsch @nuclearban zum #Friedensnobelpreis pic.twitter.com/KUiiMIUB7x — Heiko Maas (@HeikoMaas) October 6, 2017

Einfacher ist es da ohne Regierungsverantwortung und so herrscht große Freude bei der Linken. Linken-Chefin Katja Kipping schreibt auf Twitter:

#Friedensnobelpreis für Kampagne gegen #Atomwaffen ist starkes Zeichen für Frieden & gegen Kriegsgefahr in Korea.Gratulation an @nuclearban! — Katja Kipping (@katjakipping) October 6, 2017

Ihr Genosse Jan van Aken schreibt auf dem Kurznachrichtendienst:

Toll, @nuclearban!! Dieser Nobelpreis ist auch eine Ohrfeige für die Bundesregierung. Die muss das Atomwaffenverbot nun auch unterschreiben! — Jan van Aken (@jan_vanaken) October 6, 2017

Grünen-Chef Cem Özdemir erinnert an die aktuelle Bedrohung:

#Nordkoreakrise lehrt uns gerade: Gefahr von Atomkriegen ist noch lange nicht gebannt. #NobelPeacePrize an @nuclearban ist starkes Signal! — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 6. Oktober 2017

Ähnlich reagiert sein Parteifreund Jürgen Trittin:

Schnell ging es auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung via Twitter:

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini würdigte die Preisvergabe als starkes Zeichen für die Abrüstung: "Die Europäische Union teilt das Engagement, eine Welt frei von Atomwaffen zu erreichen", erklärte die Italienerin in Brüssel. "In unserer schwierigen und chaotischen Welt hat das Nobelpreis-Komitee wieder einmal auf eine der größten Bedrohungen unserer Zeit hingewiesen." Abrüstung und Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen seien nötig, um langanhaltenden Frieden und Sicherheit zu schaffen.

Neben dem Bund für Umwelt und Naturschutz gratulierte auch die ärztliche Friedensorganisation IPPNW: "Die Verleihung des Friedensnobelpreises an unsere Kampagne Ican erfüllt uns mit großem Stolz. Sie gibt unserer Arbeit für die Abschaffung der Atomwaffen Rückenwind und wird in den kommenden Monaten und Jahren weltweit das Engagement für den Atomwaffenverbotsvertrag stärken", sagte Alex Rosen, der Vorsitzende der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges. Im Gegensatz zu chemischen und biologischen Waffen seien Atomwaffen bislang nicht völkerrechtlich geächtet. "Gleichzeitig sind die Atomwaffenstaaten ihren Abrüstungsverpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag nicht nachgekommen. Momentan rüsten sie ihre Atomarsenale sogar auf, was die Gefahr eines Einsatzes drastisch erhöht, zumal die Zahl der Atomwaffenstaaten seit Ende des Kalten Krieges gewachsen ist. Hinzu kommt die erhöhte Gefahr aufgrund von Cyberangriffen auf Atomwaffensysteme."