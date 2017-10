24. Oktober 2017, 10:58 Uhr Österreich Kurz kündigt Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ an









ÖVP-Chef Sebastian Kurz will mit der FPÖ über eine mögliche schwarz-blaue Koalition verhandeln.

Kurz ist der wahrscheinliche nächste Bundeskanzler Österreichs, seine Partei wurde bei der Parlamentswahl stärkste Kraft.

Sowohl ÖVP als auch FPÖ haben im Wahlkampf gezielt Stimmung gegen Geflüchtete und Zuwanderer gemacht.

Eine schwarz-blaue Regierung in Österreich wird immer wahrscheinlicher. ÖVP-Chef Sebastian Kurz sagte bei einer Pressekonferenz in Wien, er wolle mit der rechtsradikalen FPÖ über eine mögliche Koalition verhandeln. Bestenfalls bis Weihnachten solle eine stabile Regierung stehen. Die ÖVP war bei der Nationalratswahl am 15. Oktober stärkste politische Kraft geworden, Kurz dürfte der nächste österreichische Bundeskanzler werden.

Kurz sagte, er habe das Wochenende über informelle wie auch formelle Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien geführt. Im Gespräch mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache habe er "den Eindruck bekommen, dass da ein starker Gestaltungswille vorhanden ist" und sich nun entschlossen, ihn zu Koalitionsverhandlungen einzuladen.

Mit Kern habe Kurz die Streits des Wahlkampfs ausgeräumt

Kurz wäre mit 31 Jahren der jüngste Regierungschef in der Europäischen Union. Als Bundeskanzler will er einen EU-nahen Kurs verfolgen. Sowohl ÖVP als auch FPÖ haben im Wahlkampf allerdings gezielt Stimmung gegen Geflüchtete und Zuwanderer gemacht.

Kurz sagte dazu vor Journalisten, zwischen den Parteien gebe es "inhaltlich einiges, das verbindet" - später spezifizierte er dies und sprach von ähnlichen Ansichten in der Migrationspolitik. Gemeinsamkeiten von ÖVP und FPÖ sind unter anderem der Wille, die illegale Migration auf null zu begrenzen, die Zuwanderung in die Sozialsysteme weniger attraktiv zu machen sowie eine Steuersenkung speziell für untere Einkommen.

Mit dem SPÖ-Vorsitzenden und bisherigen Kanzler Christian Kern hat Kurz nach eigener Angabe bereits am Montag ein "gutes und konstruktives Gespräch" geführt. Darin sei es gelungen, "auszuräumen, was im Wahlkampf vorgefallen ist".

Österreichs Sozialdemokraten hatten sich vor der Wahl in einen Skandal um eine Schmutzkampagne gegen Kurz verstrickt - im Zentrum der Affäre stand der Wahlkampfberater Tal Silberstein, der unter Korruptionsverdacht in Israel festgenommen wurde und in der Folge aus den Diensten der SPÖ entlassen wurde. Die von ihm gelegte Grundlage der Diffamierungen über soziale Netzwerke wirkte jedoch fort.