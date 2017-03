11. März 2017, 09:05 Uhr Nordrhein-Westfalen Einkaufszentrum in Essen wegen Terrordrohung geschlossen









Feedback

Anzeige

Es gebe konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag, erklärt die Polizei.

Die Polizei in Essen hat wegen konkreter Hinweise auf einen möglichen Anschlag ein Einkaufszentrum in der Innenstadt geräumt. Das Shopping-Center am Limbecker Platz werde am Samstag aus Sicherheitsgründen auch nicht mehr öffnen, teilte die Polizei mit. Die Entscheidung zur Schließung sei in der Nacht gefallen. Zum Zeitpunkt der Räumung waren erst einige Mitarbeiter in dem Shopping-Center gewesen. Die Polizei sei mit einer Hundertschaft vor Ort, teilte ein Sprecher nach einem Bericht von derwesten.de mit. Alle Eingänge seien abgesperrt worden.

Es lägen Hinweise vor, dass das Center am Limbecker Platz am Samstag Ziel eines Terroranschlags sein könnte, sagte ein Sprecher. Nach aktuellem Ermittlungsstand beziehe sich die Drohung ausschließlich auf das Einkaufszentrum. Mit Hochdruck arbeite die Polizei daran, die Hintergründe der Anschlagsdrohung aufzuklären. Dazu seien viele spezialisierte Beamte im Einsatz. Wegen der laufenden Ermittlungen wollte sich die Polizei zunächst nicht näher dazu äußern.

Mehr in Kürze aus SZ.de