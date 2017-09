21. September 2017, 16:16 Uhr Nordkorea Trump will neue Sanktionen gegen Nordkorea verhängen









Feedback

Trump kündigt weitere Sanktionen gegen Nordkorea an.

Die Vereinten Nationen haben erst vor zehn Tagen eine Verschärfung und Ausweitung der Strafmaßnahmen beschlossen.

Pjöngjang spricht von einer "bösartigen" Blockade, die insbesondere Kinder treffe.

Im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, weitere Strafmaßnahmen einführen zu wollen. "Wir werden mehr Sanktionen gegen Nordkorea verhängen", sagte Trump Reportern am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

Was genau die Sanktionen beinhalten sollen, ist bislang nicht bekannt. Allerdings hat Trump angekündigt, sich noch heute in einem offiziellen Statement dazu zu äußern.

In seiner ersten Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen hatte Trump am Dienstag mit einem massiven Militärangriff gegen Nordkorea gedroht. Die USA würden das Land "völlig zerstören", sollte Pjöngjang nicht einlenken, warnte er. Der US-Präsident fügte allerdings hinzu, dass ein Militärangriff "hoffentlich nicht notwendig sein wird", und rief die Weltgemeinschaft zur Geschlossenheit gegenüber Nordkorea auf.

Der Sicherheitsrat hat wegen des nordkoreanischen Atomprogramms seit 2006 bereits neunmal Sanktionen verhängt. Erst am Montag vergangener Woche hatte der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Nordkorea wegen des Atomtests von Anfang September erweitert. Die Strafmaßnahmen umfassen jetzt auch eine Deckelung der Öllieferungen an das Land und ein Verbot von Textilexporten.

Eine "bösartige" Blockade, die vor allem Kinder treffe

Nordkorea hat die Sanktionen der internationalen Gemeinschaft als Gefahr für das Leben seiner Kinder gebrandmarkt. "Die andauernde und bösartige Blockade und Sanktionen gegen Nordkorea behindern nicht nur die Bemühungen zum Schutz und zur Förderung der Kinderrechte. Sie sind auch eine ernste Gefahr für das Überleben der Kinder", sagte Nordkoreas Botschafter bei den UN in Genf, Han Tae Song. Unter anderem erschwerten die nach dem jüngsten Atomtest verschärften Strafmaßnahmen die Produktion von Nahrungsmitteln. Die Sanktionen müssten aufgehoben werden.

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un blieb der UN-Generaldebatte wie im vergangenen Jahr fern. Am Freitag wird dort eine Rede von dessen Außenminister Ri Yong Ho erwartet.