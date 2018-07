11. Juli 2018, 09:50 Uhr Nato Trump bezeichnet Deutschland als "Gefangenen" Russlands

Donald Trump hat Deutschland vor dem Nato-Gipfel scharf angegriffen und die Bundesrepublik als "Gefangenen" Russlands bezeichnet.

Der US-Präsident kritisierte erneut die Zusammenarbeit Deutschlands mit Russland beim Bau der Gaspipeline Nord Stream 2. Damit mache sich Berlin von Moskau abhängig.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen forderte Trump auf, nicht nur auf die Zahlen zu schauen und verwies auf das deutsche Engagement in Afghanistan.

Im Streit um die Verteidigungsausgaben in der Nato hat US-Präsident Donald Trump Deutschland scharf attackiert und dies mit dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 gekoppelt. Die USA beschützten Deutschland, doch die Bundesrepublik mache einen milliardenschweren Erdgasdeal mit Russland, sagte Trump vor dem Nato-Gipfel in Brüssel.

Deutschland sei ein "Gefangener" Russlands, sagte der US-Präsident. "Deutschland steht vollkommen unter der Kontrolle Russlands, da es 60 Prozent bis 70 Prozent seiner Energie von dort erhält und eine neue Pipeline." Er bezog auch Frankreich und namentlich nicht genannte andere Länder in seine Kritik ein. Damit werde sich seine Regierung nicht abfinden. Das sei völlig unangemessen. Trump kritisiert das deutsch-russische Erdgasprojekt in der Ostsee seit Monaten scharf. Statt sich damit von Russland abhängig zu machen, solle Deutschland lieber in Verteidigung investieren, so Trump. Die USA sehen Europa als wichtigen Markt für ihr eigenes Fracking-Gas. Die rund 1200 Kilometer lange Pipeline Nord Stream 2 soll russisches Erdgas über die Ostsee nach Mittel- und Westeuropa transportieren.

Trump verlangte erneut von allen europäischen Nato-Verbündeten höhere Verteidigungsausgaben. Die USA bezahlten seit Jahrzehnten viel mehr als die Verbündeten, das sei unfair gegenüber den amerikanischen Steuerzahlern, und das werde er ändern. Am kommenden Montag will Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Gipfel in Helsinki treffen.

Der US-Präsident fordert, dass alle Bündnispartner spätestens von 2024 an jährlich mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben und verweist dabei auf einen Beschluss des Nato-Gipfels in Wales aus dem Jahr 2014. In der Bundesregierung wird das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel allerdings anders interpretiert. Berlin verweist darauf, dass im Beschluss lediglich davon die Rede ist, sich auf den Richtwert von zwei Prozent zuzubewegen.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen forderte Trump in Brüssel auf, die deutschen Beiträge zur Nato und nicht allein die reinen Wehrausgaben zu bewerten. "Ich würde gern sehen, dass er als Geschäftsmann nicht nur auf die Zahlen schaut, sondern auch auf das, was dabei für die Nato herauskommt", sagte sie. Man könne zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Militär ausgeben, ohne irgendetwas für die Nato zu tun. Die Ministerin erinnerte daran, dass Deutschland das zweitgrößte Kontingent von Truppen im Nato-Einsatz in Afghanistan stellt und nach den USA zweitgrößter Beitragszahler bei der Nato ist. Man habe sich jedoch bereits fast an Kritik von Trump gewöhnt.

Von der Leyen räumte ein, dass Europa in Sachen Verteidigung mehr tun müsse. Die Bundesregierung stehe hinter dem Nato-Ziel, die Verteidigungsausgaben in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Ein konkretes Datum für das Erreichen der Zielmarke nannte sie nicht. Diskussionen seien okay, doch die Ministerin warnte die Allianz davor, sich spalten zu lassen. "Unsere Gegner würden nichts lieber sehen", sagte sie.

Ähnlich äußerte sich auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der Deutschland in Schutz nahm. Die Nato-Partner hätten bereits begonnen, mehr in Verteidigung zu investieren und täten noch mehr, sagte er. Eine starke Nato sei gut für Europa und genauso für die Vereinigten Staaten. Stoltenberg wandte ein, es könne bisweilen unterschiedliche Einschätzungen bei Wirtschaftsprojekten der Verbündeten geben. Selbst während des Kalten Kriegs hätten Nato-Partner Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion gehabt. Das ließ Trump nicht gelten. Handel sei eine Sache, Energieimporte seien etwas ganz anderes, meinte der US-Präsident.