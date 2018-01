22. Januar 2018, 07:48 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige









Feedback

Was wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Unionsspitzen bereiten Koalitionsverhandlungen vor. Nach dem Ja der SPD zu Verhandlungen über eine neue große Koalition sollen diese umgehend beginnen. Lesen Sie hier mehr. Die Reaktionen auf den Entschluss der SPD reichen von "Respekt" bis hin zu "historischem Fehler" und "Harakiri". Weitere Informationen. Warum sein Sieg Martin Schulz geschwächt hat, Andrea Nahles aber an Statur gewonnen hat, beschreibt Nico Fried in diesem Kommentar. Innerhalb der SPD wächst der Unmut über den Vorsitzenden Schulz, schreibt Oliver Das Gupta in diesem Bericht vom Parteitag.

US-Vizepräsident Pence auf Schadensbegrenzungsmission im Nahen Osten. Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, überschattet die Reise seines Stellvertreters. Pence soll Friedensgespräche initiieren und den "ultimativen Deal" zwischen Israel und den Palästinensern forcieren. Einzelheiten von unseren Korrespondenten Alexandra Föderl-Schmidt und Paul-Anton Krüger

AfD-Bundesvorstand entmachtet den niedersächsischen Landesvorsitzenden. Dort war der Streit um Armin-Paul Hampel in den vergangenen Monaten so eskaliert, dass nun sowohl er als auch der komplett zerstrittene Landesvorstand gehen mussten. Zum Bericht von Jens Schneider

Kerber kämpft sich ins Viertelfinale der Australian Open. Im zweiten Satz im Achtelfinale liegt die Kielerin bei einem Satzstand von 4:5 nach Punkten 0:15 zurück, kann das Duell mit der Taiwanesin Su-Wei Hsieh aber noch drehen und gewinnt 4:6, 7:5 und 6:2. Am Mittwoch wird Kerber gegen US-Open-Finalistin Madison Keys um den Einzug ins Halbfinale spielen. Weitere Informationen

Was wichtig wird

Parlamente feiern 55 Jahre Élysée-Vertrag. Mitglieder der französischen Nationalversammlung kommen dazu am Vormittag nach Berlin, Abgeordnete des Bundestags fliegen am Nachmittag nach Paris. In einer gemeinsamen Videobotschaft würdigen Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Hier anschauen

Beginn der Anhörung von 39 wegen Dopings gesperrten russischen Sportlern. Die Athleten fechten vor dem Internationalen Sportgerichtshof in Genf eine Entscheidung des IOC an. Das hatte ihnen ein lebenslanges Verbot für die Olympischen Spiele erteilt.

Frühstücksflocke

Dieb nutzt Handy als Taschenlampe - und wird so überführt. Ein 35-Jähriger ist im vergangenen Jahr in ein griechisches Restaurant in München eingebrochen. Weil er sein Handy als Taschenlampe nutzte und über die Überwachungskamera ein Selfie von ihm als Bildschirmhintergrund zu erkennen war, konnte er nun festgenommen werden. Die Polizisten kannten den Mann schon von weiteren Diebstählen, schreibt Pia Ratzesberger.