27. April 2018, 14:56 Uhr Merkel und Trump "The Germans are bad, very bad"

Was Donald Trump von Angela Merkel hält - und andersherum. Eine politische On-Off-Beziehung in Zitaten.

Von Cristina Marina

Im Gegensatz zum französischen Präsidenten darf die Bundeskanzlerin einen eher zurückhaltenden Empfang im Weißen Haus erwarten. Ihr Verhältnis zu US-Präsident Trump gilt als angespannt. Das war offenkundig nicht immer so. Was der eine in den vergangenen Jahren über den anderen gesagt hat - die Entwicklung einer besonderen politischen Beziehung in Zitaten (Hervorbehungen durch die Redaktion):

Frühe Bewunderung

"Angela Merkel macht als deutsche Bundeskanzlerin fantastische Arbeit. Die Jugendarbeitslosigkeit ist auf niedrigstem Stand & sie hat einen Budgetüberschuss erzielt" Donald Trump, 3. Oktober 2013 auf Twitter.

"Angela Merkel ist im Moment wahrscheinlich die größte Anführerin der Welt. (...) Sie ist fantastisch. Sehr respektiert". Donald Trump, 15. August 2015 in einem Interview mit dem amerikanischen Time-Magazin.

Große Enttäuschung

"Ich mag keine Migration. Mir gefällt nicht, dass diese Menschen kommen. Europa wird damit fertig werden müssen, aber in Deutschland wird es Aufstände geben. Ich dachte immer, Merkel sei eine großartige Führungspersönlichkeit, aber was sie in Deutschland getan hat, ist geisteskrank. Die erleben schon alle möglichen Anschläge. Es war irrsinnig, so viele Menschen reinzulassen." Donald Trump, Oktober 2015, kurz nachdem Deutschland seine Grenzen für Flüchtlinge öffnete, die auf der Balkan-Route festsaßen.

"Ich habe euch gesagt, dass das Time-Magazin mich niemals auswählt, obwohl ich der große Favorit gewesen bin. Sie haben die Person gewählt, die Deutschland ruiniert." Donald Trump, 9. Dezember 2015, nachdem das Time-Magazin Angela Merkel als "Persönlichkeit des Jahres" gekürt hatte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Cover des amerikanischen Time-Magazins: "Persönlichkeit des Jahres". (Foto: REUTERS)

"Kurzum: Hillary Clinton möchte Americas Angela Merkel sein und ihr wisst bereits, was für ein Desaster diese massive Einwanderung für Deutschland und für die Menschen in Deutschland ist. Die Kriminalität ist auf ein Niveau gestiegen, von dem niemand dachte, dass er es jemals sehen würde. Es ist eine Katastrophe." Donald Trump, 15. August 2016 in einer Rede zur Außenpolitik im US-Wahlkampf.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hält am 15. August 2016 eine Rede an der Universität Youngstown in Ohio. (Foto: REUTERS)

"Die Deutschen werden diese Frau am Ende stürzen. Ich weiß nicht, was zur Hölle sie sich gedacht hat." Donald Trump, auf einer Kundgebung in Iowa während seines Wahlkampfs.

"Ich war immer ein Merkel-Fan. Aber ich glaube, sie hat vor anderthalb Jahren einen sehr tragischen Fehler gemacht." Donald Trump, 29. September 2016, im Interview mit dem TV-Sender NECN.