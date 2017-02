13. Februar 2017, 23:52 Uhr LKA-Einsatz Terrorverdacht: Polizei stürmt Wohnhaus in Chemnitz

Am Montagabend haben in mehreren Stadtteilen von Chemnitz Anti-Terror-Einsätze stattgefunden.

Ein Spezialeinsatzkommando des LKA Sachsen durchsuchte demnach mehrere Wohnungen und nahm eine verdächtige Person fest.

Der Generalbundesanwalt übernahm die Pressearbeit.

Bei einem Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz ist am Montagabend mindestens eine Person in Gewahrsam genommen worden. Ein Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamtes Sachsen durchsuchte demnach mehrere Wohnungen in der Stadt, unter anderem im Stadtteil Gablenz und im sogenannten Fritz-Heckert-Wohngebiet.

In Gablenz stürmten einem Bild-Bericht zufolge Spezialkräfte mit Atemschutzmasken und Maschinenpistolen ein Wohnhaus. Auch ein spezielles Fahrzeug zur Terrorabwehr und ein Sprengstoff-Suchhund kamen demnach zum Einsatz. Ob der Einsatz in Zusammenhang mit einem bereits bekannten Gefährderfall steht oder ein neuer Terrorverdacht besteht, war zunächst unklar.

Die Identität der festgehaltenen Person ist nicht bekannt, ebensowenig, ob sie zwischenzeitlich wieder freigelassen wurde. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat die Pressearbeit übernommen und weitere Informationen für Dienstag in Aussicht gestellt. Die Bild und die Freie Presse Chemnitz hatten zuerst über die Einsätze berichtet, später bestätigte die Polizei entsprechende Meldungen.

Im Chemnitzer Fritz-Heckert-Wohngebiet war im Oktober vergangenen Jahres die Festnahme des 22-jährigen Syrers Dschaber al-Bakr gescheitert. In seiner Wohnung fand die Polizei hochexplosiven Sprengstoff, mit dem er offenbar einen Anschlag auf den Berliner Flughafen verüben wollte.

Al-Bakr wurde mehrere Tage später in Leipzig von Landsleuten überwältigt und der Polizei übergeben. Zwei Tage nach seiner Festnahme erhängte er sich in seiner Zelle der Justizvollzugsanstalt Leipzig.