6. Februar 2018, 21:53 Uhr Korrespondenten über Koalitionsgespräche "Die Welt lässt sich nicht in einem deutschen Koalitionsvertrag regeln"

Im Dunkeln in der Kälte: Auch am Dienstagabend wartete vor dem Konrad-Adenauer-Haus wieder ein Pulk frierender Journalisten auf Neuigkeiten aus den Koalitionsgesprächen.









Feedback

Deutsche Liebe zum Klein-Klein, panische Angst vor Minderheitsregierungen: Ausländische Journalisten in Berlin haben ihren Lesern während der Koalitionsverhandlungen einiges zu erklären.

Protokolle von Hannah Beitzer , Berlin

Sie frieren mit ihren deutschen Kollegen vor den Parteizentralen und tun sich langsam schwer, ihren Lesern zuhause zu erklären: Warum dauert das so lange mit den deutschen Koalitionsgesprächen? Wir haben europäische Journalisten-Kollegen am angeblich wirklich letzten Tag der Verhandlungen nach ihrer Meinung zur deutschen Regierungsbildung gefragt.

Derek Scally, Irland, Irish Times

Wäre ich Wolf in Deutschland, wäre ich fast geschmeichelt, dass sogar meine Zukunft - abknallen oder nicht - Thema beim Koalitionspoker in Berlin war. Als Ire und Europäer bin ich allerdings nur sehr, sehr müde. Wofür sich die deutschen Politiker alles Zeit nehmen! Als ob sie vergessen hätten, dass nicht nur die halb erfrorenen Hauptstadtjournalisten vor den Parteizentralen auf sie warteten, sondern auch 500 Million Europäer. Und das seit 19 Wochen. Als Auslandskorrespondent komme ich langsam an meine Grenzen zu erklären, warum es so lange dauert.

Um diese Pattsituation zu erklären, muss man die spezifisch deutsche Besessenheit vom Klein-Klein verstehen. Nach fast 20 Jahren in Berlin weiß ich zwar, dass man hier gern alles regelt. Aber die ganze Welt lässt sich nicht in einem deutschen Koalitionsvertrag regeln! Mindestens seit der Eurokrise wissen wir, wie schnell Koalitionsvereinbarungen im Altpapier landen, wenn eine Regierung auf unerwartete Ereignisse reagieren muss. Fahren auf Sicht ist doch eigentlich Frau Merkels Spezialität!

Warum also versucht man alles bis ins Kleinste zu vereinbaren, als ob wir hier von einer Schrebergartenkolonie reden würden? Vor allem, weil die Sprache der fertigen Koalitionsverträge ohnehin oft so luftig, so ungefähr, so Merkel ist, dass man sich fragt: Hätten wir uns die langen Verhandlungen nicht sparen können? Schlagzeilen nennen, Hauptziele bestimmen und den Rest in Fachausschüssen aushandeln - nachdem die Regierung die Arbeit aufgenommen hat?

Als Irish Times-Korrespondent ist es auch schwer zu erklären, warum nun noch 460 000 SPD-Mitglieder quasi eine Volksabstimmung über die nächste Regierung abhalten dürfen, während die anderen 61 Millionen deutschen Wähler vor der Tür warten. Wir Iren wurden in Deutschland für unsere direkte Demokratie in Sachen EU-Verträge oft verspottet oder sogar angefeindet. Nun hat man hier durch die Hintertür eine viel zweifelhaftere Volksabstimmung eingeführt.

Wenn die SPD-Basis so wenig Vertrauen in die eigene Führungsmannschaft und deren Verhandlungsgeschick hat, soll sie sich doch eine neue Spitze suchen. Oder - frei nach Brecht - die SPD-Spitze soll die eigene Basis auflösen und eine neue wählen. Wie Frau Merkel zu Recht sagt: Die Welt wartet nicht auf Deutschland. Europa hat aber leider keine Wahl. Und das seit September. Aber Leute, warten wir hier auf eine neue Bundesregierung oder auf Godot?